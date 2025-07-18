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夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

▲夢想家宣布與霍爾曼完成續約。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

▲夢想家宣布與霍爾曼完成續約。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今(18)日正式宣布，與球員霍爾曼(Aric Holman)完成續約，他將於 2025-26賽季持續披上夢想家戰袍。身為具備機動性、外線火力與傳導能力的長人，他在攻守兩端展現穩定貢獻，是球隊上球季戰術體系中的重要一環，上陣的賽事更有著15勝2敗的高勝率。

來自美國肯塔基州歐文斯伯勒(Owensboro)的霍爾曼於 2024-25 賽季加入夢想家，首年即繳出亮眼成績，例行賽場均攻下 16.9分、10.6籃板與 3.2助攻，不僅具備優異的禁區對抗與防守能力，同時具備外線延伸與傳導視野，能靈活因應戰術需求，並在比賽關鍵時刻穩健執行。

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除場上貢獻外，霍爾曼在訓練與日常團隊互動中展現高度職業態度，快速融入團隊文化與節奏，深受教練團與隊友肯定，是夢想家陣中核心成員之一。

霍爾曼也分享了他對夢想家的感受，「夢想家就像一個大家庭，這樣的氛圍真的很棒。對我們外援來說，有這樣的環境會更容易適應，讓人感到安心、很有歸屬感。」他也提到，新賽季的首要目標，是希望能整季保持健康，持續為球隊作出貢獻。

夢想家總經理韓駿鎧表示，「霍爾曼在場上的表現亮眼，具備優秀的比賽解讀力與領導特質，不僅帶動團隊運作，也讓球隊在默契與凝聚力上更加緊密。季後賽期間他帶傷出戰，全力投入每一場比賽，這份責任感和拚勁，讓我們更加肯定他、喜歡他。霍爾曼就像我們的家人，新賽季也持續和我們並肩作戰，帶領球隊邁向更高目標。」
 

關鍵字： 夢想家霍爾曼續約台籃TPBL

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