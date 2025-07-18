「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶19日登場　教練親曝備戰狀態

▲王冠閎世大運200蝶預賽19日正式登場。（圖／中華奧會資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣泳壇「蝶王」王冠閎即將在德國萊茵魯爾世大運亮相，他將參加男子200公尺蝶式比賽，期待延續過往佳績，再度站上頒獎台。教練黃智勇透露，王冠閎目前已完成時差調整，適應了當地飲食，訓練表現穩定，重點仍在臨場發揮。

王冠閎是台灣蝶式游泳的代表人物，同時保持蝶式三項全國紀錄。他在上屆成都世大運摘下200蝶銀牌，接著在杭州亞運再度奪銀，去年巴黎奧運則止步準決賽。今年年初，他在備戰過程中不慎扭傷左腳踝，一度考慮放棄全大運，但恢復狀況良好，最終決定參賽，並在50公尺蝶式刷新個人全國紀錄，展現強大競技韌性。

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提到德國的準備情況，黃智勇表示，王冠閎已在當地適應五天，時差逐漸調整，且得益於體育署設立的中繼站，他能在德國享用台灣食物，保持身心狀態。黃智勇指出，王冠閎的訓練數據表現出色，「課表完成速度越來越快，整體狀態漸入佳境。」

然而，黃智勇也提醒，本屆世大運競爭激烈，來自美國、日本的頂尖選手及歐洲勁敵都將參賽，強度可能超越成都世大運，王冠閎必須全力以赴。他除了200蝶外，也將挑戰100蝶及多項接力賽事，包括男女400公尺自由式接力和男子400公尺混合式接力。黃智勇期許他以平常心迎接比賽，「享受過程並盡力發揮。」

王冠閎的首場200蝶比賽備受期待，台灣泳迷也將密切關注這位蝶式好手的表現，期待他再創佳績。