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震撼！女籃救世主克拉克傷勢未癒　宣布退出WNBA明星賽

▲▼印第安納狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲狂熱隊女籃救世主克拉克，宣布因傷辭退此次明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃救世主，隸屬印第安那狂熱隊的神射手克拉克（Caitlin Clark），正式宣佈因為左腹股溝傷勢，將退出本賽季的全明星賽以及三分球大賽，不過她強調雖然無法上場，自己仍將到場力挺明星賽盛宴。

儘管只是在WNBA職業賽場的第2個賽季，克拉克卻以超人氣之姿成為球迷、媒體寵兒，有她在陣的比賽無論現場觀眾上座率或是轉播收視率，都是明顯大幅提升。

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不過克拉克由於本周的比賽造成左腹股溝傷勢，明星賽前的最後一場例行賽高掛免戰牌，隨後克拉克也親自宣布由於傷勢影響，將退出此次明星賽以及三分球大賽。

由於此次WNBA全明星賽是首度移師來到印第安那舉辦，身為地主頭號球星以及本屆明星隊隊長的克拉克由於傷勢無法參賽，她也直言自己心情非常失落。

上賽季克拉克就以19.2分、5.7籃板、8.4助攻、1.3抄截的全面數據，勇奪聯盟年度新人王，甚至在年度MVP票選也高居第4位。

本季至今克拉克平均也有16.5分、5籃板、8.8助攻、1.6抄截的穩定發揮，不過狂熱目前23場例行賽，她已經因傷缺陣10場之多。

▲▼印第安納狂熱克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克由於傷勢影響，上半季已經缺席10場例行賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 克拉克WNBA印第安那狂熱女籃Caitlin Clark

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