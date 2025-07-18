瓊斯盃又見「單場50分」超神飆分秀　大馬男籃洋將格林盼來台打球

▲馬來西亞洋將格林，今日瓊斯盃單場轟下50分精彩表現。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組18日又見「單場50分」精彩火力秀，馬來西亞男籃洋將格林（Steven Green）今日在對上強敵菲律賓之戰，全場38投17中，狂轟50分、8籃板、2抄截，寫下本屆瓊斯盃單場最高得分紀錄，也是繼2017年當時代表立陶宛來台的愛德（Edvinas Seskus）對伊拉克之戰狂轟50分之後，瓊斯盃再次出現單場50分佳作。

本屆奪冠呼聲極高的菲律賓隊，今日交手大馬男籃，菲律賓展現超強實力，此戰6人得分達雙位數的優勢火力加持，最終106比98擊敗大馬男籃，喜迎瓊斯盃6連勝。

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不過此戰大馬男籃雖然輸球，陣中主力洋將格林卻是打出驚人表現，全場38投17中，投進8顆三分球的瘋狂火力，單場狂轟50分、8籃板、2抄截技驚四座。

現年32歲，身高194公分的格林，職業生涯在歐洲多個國家遊歷，上賽季則是效力日本職籃B.League第3級聯賽的金澤武士團，至於休賽季則是效力大馬男籃，首度登上瓊斯盃舞台。

此戰單場狂轟50分，格林也透露自己其實剛從腳踝傷勢康復，單場50分也不是職業生涯最佳表現，在2023年效力丹麥聯賽時，曾有單場52分演出。

格林表示，「目前自己整體狀態越來越好，不過瓊斯盃期間還沒有機會出外體驗台灣的生活，希望未來能夠有機會來到台灣打球。」

憑藉此戰優異表現，格林目前出賽4戰場均可轟下28.8分，一舉登上本屆瓊斯盃得分榜首位。

▲格林喊話希望未來能有來台打球機會。（圖／中華籃協提供）