PLG職籃「最強大鎖」發威　李家慷守死阿聯歸化王牌

▲中華白李家慷此戰成功封鎖阿聯歸化王牌迪克森。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

頂著本季PLG職籃「最強大鎖」稱號，李家慷在本屆瓊斯盃集訓最後階段獲得遞補入選中華白隊，雖然賽事開打後整體表現並未有太多令人驚豔演出，不過18日對上阿聯男籃之戰，李家慷扛起看守阿聯王牌歸化砍將迪克森（DeMarco Dickerson）重任，此戰也讓迪克森僅有8分進帳。賽後李家慷表示，「教練有特別指示，不要讓迪克森打得太舒服，我也努力把他守住了。」

26歲的李家慷，此次是生涯首度當選中華隊瓊斯盃國手，也是中華白隊陣中年紀最長的選手，本賽季囊括PLG職籃年度4大個人獎項，包括年度第一隊、年度防守第一隊、年度第六人、年度進步獎，也讓李家慷受到外界高度關注與期待。

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不過瓊斯盃開打後，李家慷整體表現只能說是平平，他表示，「知道外界對我有些批評，但我來到中華白隊，希望能帶著大家打團隊籃球，其實有很多方式可以幫助球隊贏球，年輕球員每個人能力都很好，我希望能帶領大家在攻防兩端都打得更無私。」

此戰一肩扛起防守阿聯歸化砍將，賽前場均23.2分的迪克森，李家慷全場緊貼迪克森，讓他10投1中，寫下本屆瓊斯盃最慘的單場8分，最終中華白隊也以22分之差大勝。

李家慷表示，「迪克森確實有很不錯的實力，不過今天他的隊友們沒有給他太多支援，因此我在防守上比較好針對他。也希望自己接下來就能穩定進入中華男籃陣容，如果亞洲盃中華隊需要一個大鎖，我也很願意為團隊貢獻。」

▲李家慷喊話希望帶著中華白隊打出精彩團隊籃球。（圖／中華籃協提供）