運動雲

>

PLG職籃「最強大鎖」發威　李家慷守死阿聯歸化王牌

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲中華白李家慷此戰成功封鎖阿聯歸化王牌迪克森。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

頂著本季PLG職籃「最強大鎖」稱號，李家慷在本屆瓊斯盃集訓最後階段獲得遞補入選中華白隊，雖然賽事開打後整體表現並未有太多令人驚豔演出，不過18日對上阿聯男籃之戰，李家慷扛起看守阿聯王牌歸化砍將迪克森（DeMarco Dickerson）重任，此戰也讓迪克森僅有8分進帳。賽後李家慷表示，「教練有特別指示，不要讓迪克森打得太舒服，我也努力把他守住了。」

26歲的李家慷，此次是生涯首度當選中華隊瓊斯盃國手，也是中華白隊陣中年紀最長的選手，本賽季囊括PLG職籃年度4大個人獎項，包括年度第一隊、年度防守第一隊、年度第六人、年度進步獎，也讓李家慷受到外界高度關注與期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過瓊斯盃開打後，李家慷整體表現只能說是平平，他表示，「知道外界對我有些批評，但我來到中華白隊，希望能帶著大家打團隊籃球，其實有很多方式可以幫助球隊贏球，年輕球員每個人能力都很好，我希望能帶領大家在攻防兩端都打得更無私。」

此戰一肩扛起防守阿聯歸化砍將，賽前場均23.2分的迪克森，李家慷全場緊貼迪克森，讓他10投1中，寫下本屆瓊斯盃最慘的單場8分，最終中華白隊也以22分之差大勝。

李家慷表示，「迪克森確實有很不錯的實力，不過今天他的隊友們沒有給他太多支援，因此我在防守上比較好針對他。也希望自己接下來就能穩定進入中華男籃陣容，如果亞洲盃中華隊需要一個大鎖，我也很願意為團隊貢獻。」

▲中華白李家慷、吳正杰，阿聯歸化球員迪克森。（圖／中華籃協提供）

▲李家慷喊話希望帶著中華白隊打出精彩團隊籃球。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 李家慷瓊斯盃中華白台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

阿聯王牌砍將迪克森傷退　中華白12顆三分球轟炸奪勝

阿聯王牌砍將迪克森傷退　中華白12顆三分球轟炸奪勝

「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶19日登場　教練親曝備戰狀態

「台灣蝶王」王冠閎世大運200蝶19日登場　教練親曝備戰狀態

「高雄隊長」余純安扮溝通橋樑　海神宣佈續約3年

「高雄隊長」余純安扮溝通橋樑　海神宣佈續約3年

震撼！女籃救世主克拉克傷勢未癒　宣布退出WNBA明星賽

震撼！女籃救世主克拉克傷勢未癒　宣布退出WNBA明星賽

快訊／「鋼鐵人魂」在獵鷹重生　陳范柏彥正式宣布加盟

快訊／「鋼鐵人魂」在獵鷹重生　陳范柏彥正式宣布加盟

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

夢想家火速續留主戰洋將陣型　宣布霍爾曼續約

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

快訊／阿拉薩13分13籃板代表作　中華藍隊瓊斯盃26分大勝馬來西亞

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

鋼鐵人傳解散讓PLG新人王待業中　馬克斯：留在台灣打球是我首選

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

熱門新聞

沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

快訊／台灣世大運首金出爐！　跆拳道品勢女團技壓各國

讀者回應

﻿

熱門新聞

1沒卡仔沒關係！費仔、龍仔願打中華隊

2中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

3卡洛爾已向中職表達：目標入選美國隊

4北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

59屆全明星里拉德回歸拓荒者簽3年約

最新新聞

12025安聯小小世界盃　1204隊天母爭金

2中華跆拳道品勢連奪2面世大運獎牌

3瓊斯盃飆分秀　大馬格林單場轟50分

4PLG最強大鎖發威　李家慷守死阿聯王牌

5台灣世大運首金出爐！品勢女團稱霸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「7比0還打得這麼緊張！」　平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366