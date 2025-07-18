2025安聯小小世界盃　全國1204隊天母爭金

▲2025安聯小小世界盃，全國1204隊爭奪冠軍榮耀。（圖／迷你足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

全台最大規模的兒童足球賽事「2025安聯小小世界盃足球賽」，將於明（19日）在台北市立大學天母校區開踢。這場賽事吸引來自全國各地及離島的1204支隊伍參賽，比去年1107隊再度刷新紀錄。活動為期兩天，超過12,000個家庭熱情參與，見證孩子們在球場上揮灑汗水、追逐夢想。

安聯人壽表示，安聯小小世界盃秉持「因為熱愛 為夢守護」的品牌精神，致力推動青少年體育與社區發展。今年以「FOR LOVE 因為熱愛」為口號，希望小球員及家長回歸踢球初心，感受足球帶來的健康、快樂與團隊精神。透過這項賽事及其他多元計畫，陪伴孩子成長，共創健康美好的未來。

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▲2025安聯小小世界盃，全國1204隊爭奪冠軍榮耀。（圖／迷你足球協會提供，下圖同）

安聯人壽也呼籲家長在孩子學習足球的過程中，給予最大支持與陪伴，成為孩子追夢的堅強後盾。

此外，中華民國迷你足球協會秘書長張武業指出，今年賽事與安聯人壽共同響應「FIFA Football for Schools」計畫，推動健康教育與性別平權。協會更設立「木蘭獎」，挑選表現優異的女子MVP，鼓勵更多女孩投入足球運動，展現性別平等的實踐與女足未來的可能性。

在推廣足球教育的活動中，迷你足球協會特別邀請曾獲總統教育獎的全子于擔任「Football for Schools」活動大使。她帶領醒吾高中的國腳學姊學妹，與U6小球員共同參與足球體驗活動，透過場上互動交流，增進孩子對足球的了解與熱愛，進一步激發他們的運動興趣與夢想。