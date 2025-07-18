亞洲盃12人國手怎麼選？　陳盈駿：好手太多教練很頭痛

▲中華藍隊主控陳盈駿談亞洲盃12人名單，認為教練擁有太多好手很頭痛。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

以亞洲盃男籃為主要班底的中華藍隊，18日在瓊斯盃以43分之差痛宰賽前6戰全勝的強敵巴林男籃，展現圖齊領軍下煥然一新氣勢。面對8月即將到來的亞洲盃男籃賽，中華隊當家主控陳盈駿也表示，「有這麼多好手，相信教練要選出最好的12人參與亞洲盃會很頭痛。」

本屆瓊斯盃中華藍隊匯集多包括劉錚、陳盈駿、林庭謙、林秉聖等CBA旅外戰將，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博連續第3年返台助陣，歸化球員高柏鎧坐鎮禁區，讓團隊戰力更趨完整，目前瓊斯盃打出5勝1敗，仍有機會在本屆奪冠。

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不過包括胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋等人，在瓊斯盃缺陣情況下，仍可能在亞洲盃階段回歸中華隊助陣，陳盈駿就表示，「還有這麼多好手可能會加入，教練應該會很頭痛，包括胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋等人，教練要選出最好的12人來參與亞洲盃，還需要更多的時間去訓練，給彼此更強大的競爭力，因為亞洲盃會遇到更強大，實力在我們之上的對手，我們必須更投入，期待未來可能加入的好手。」

▲中華男籃主帥圖齊。（圖／籃協提供）

陳盈駿也說，「包括賀丹、賀博，經過這一年的大學賽事洗禮，整體進步也非常多，也帶給我們攻防兩端全力以赴、正面的影響與衝擊，會讓我們在亞洲盃注入很大的能量。」

「10年前我還是個中華隊菜鳥，能穿上中華隊球衣對我來是一件很光榮的事情，用積極的態度，上了場就是去拚搶每一顆球。現在的我則是用傳承的態度，昨天我也跟幾個比較年輕的球員說，在場上要珍惜機會，也要證明自己，因為中華白隊也有很多球員希望更上層樓。」陳盈駿如此說道。

▲賀博與哥哥賀丹本屆亞洲盃高機率將代表中華男籃參賽。（圖／籃協提供）