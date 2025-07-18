中華藍隊單場17顆三分球狂勝　射破巴林6連勝不敗金身

▲中華藍隊主控陳盈駿領軍以43分痛宰強敵巴林男籃。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組18日壓軸賽事，由地主中華藍隊交手賽前6戰全勝氣勢正旺的巴林男籃。但此戰中華藍團隊火力大爆發，全場三分球37投17中，賀丹攻下19分、8籃板、2抄截，當家主控陳盈駿14分、4籃板、5助攻、5抄截，全隊12人出賽11有得分紀錄，最終中華藍隊以93比50贏球，目前5勝1敗仍保有本屆瓊斯盃奪冠機會。

賽前6連勝戰績與菲律賓並列本屆「龍頭」的巴林男籃，此戰面對地主中華藍隊，巴林主力歸化洋將桑普森（JaKarr Sampson）此戰休兵，也讓巴林整體戰力受到極大影響，首節中華藍隊就靠陳盈駿轟下12分、賀丹11分帶動下，以31比18取得領先。

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中華藍隊隨後持續擴大領先優勢，連續三分球攻勢令巴林難以招架，最終中華藍隊就在團隊投進17顆三分球兇猛外線火力帶動下，以43分之差大勝。

此戰中華藍隊以賀丹拿下19分、8籃板、2抄截最佳，陳盈駿14分、4籃板、5助攻、5抄截，賀博也有10分、8籃板、2抄截。

陳盈駿表示，「我們給了對手很多的防守壓力，對手很有競爭力也很有經驗，可能因為少了主力歸化球員，他們的實力絕對不只這樣，我們此戰防守端製造對手很多失誤，加上籃板球的保護，是此戰贏球主要關鍵。」

陳盈駿也強調，「這場比賽大家很重視，我們很尊敬巴林這支隊伍，因為他們瓊斯盃還沒輸過，我們給對手很大的尊重，也是我們此次瓊斯盃最重要的比賽之一，大家全神貫注來面對這場比賽，以賽代訓來調整，面對後續重要的亞洲盃賽事。」

今日賽程結束後，菲律賓以6勝0敗獨居龍頭，巴林6勝1敗排名第2位，至於中華藍隊5勝1敗則排在第3位。

▲中華藍隊賀丹此戰又攻下全場最高19分。（圖／籃協提供）