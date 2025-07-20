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中華男籃歸化新希望　丁恩迪勇奪瓊斯盃籃板王賽後大秀流利中文

▲中華白吳正杰、葉惟捷、丁恩迪。（圖／中華籃協提供）

▲首度披上瓊斯盃中華白隊戰袍，丁恩迪就拿下本屆「籃板王」。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

生涯首度入選中華白隊，參與此次瓊斯盃賽事，隸屬PLG職籃領航猿，以「外籍生」身份在台灣打拚的丁恩迪，在本屆瓊斯盃表現大放異彩，本次瓊斯盃以驚人的14.9籃板拿下本屆大會「籃板王」。丁恩迪賽後出席記者會時，用流利中文應答驚艷全場，他說，「我現在聽得懂中文，講比讀跟寫簡單，我希望自己未來還能更好！」

現年26歲，官方身高206公分的丁恩迪，目前已經開始啟動「高專」歸化機制，中華籃協此次也特別將他納入中華白隊陣營，希望為國家隊尋覓更多歸化新血球員。

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此次瓊斯盃丁恩迪展現出色防守能力，出賽7場，場均6.7分外帶驚人的14.9籃板、1抄截、1阻攻，拿下本屆大會籃板王，他表示，「來到瓊斯盃我希望累積更多經驗，希望幫助大家贏得更多比賽，我的目標就是希望自己變得更好，拿下第4名我認為還不錯，中華白隊很多年輕球員還有很長的路要走，未來大家持續努力，就有機會朝中華藍隊來邁進。」

賽後記者會上，丁恩迪幾乎以「全中文」回應現場媒體提問，他表示，「我告訴自己，沒有人要做的事，就我來做，我要成為爭搶籃板最好的球員，但我還有很多進步空間，我還會變得更好，為未來的籃球路持續邁進。」

談到自己學習中文的歷程，丁恩迪笑說，「我現在聽得懂中文，中文字我還看不太懂，只看得懂牛肉跟豬肉，我的名字和隊友的名字我看得懂，講中文比較簡單，我有一個朋友在幫我上中文課。」

▲中華白吳正杰、葉惟捷、丁恩迪。（圖／中華籃協提供）

▲丁恩迪今日賽後記者會大秀流利中文，驚艷現場媒體。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 丁恩迪歸化瓊斯盃中華白台籃

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