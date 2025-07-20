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「金牌狀元」林信寬世大運首戰轟20分　中華男籃惜敗地主德國

▲世大運中華男籃林信寬、陳子威。（圖／大專體總提供）

▲「金牌狀元」林信寬在本屆世大運首戰就轟下20分。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃在本屆德國萊茵-魯爾世大運小組賽首戰，就碰頭地主德國男籃，此戰中華健兒前3節一路與對手拉鋸緊咬，可惜末節遭德國一波強攻拉開，最終73比83輸球，飲恨吞下小組賽首敗。不過中華世大運男籃主力射手「金牌狀元」林信寬全場貢獻20分、6籃板表現出色。

上屆成都世大運，中華男籃寫下隊史最佳第11名成績，本屆是隊史第6度挺進世大運情況下，總教練陳子威喊出「挺進8強」的終極目標，希望帶領中華男籃寫下佳績。

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此次中華男籃在小組賽與芬蘭、智利以及地主德國同組，希望能搶下分組前2名順利挺進8強戰。

▲世大運中華男籃林信寬、陳子威。（圖／大專體總提供）

▲世大運中華男籃小組賽首戰以10分惜敗地主德國。（圖／大專體總提供）

小組賽首戰交手地主德國，中華隊派出游艾喆、林信寬、王凱裕、陳范柏彥等4位職籃好手，搭配UBA長人胡晉豪先發出擊，首節雖然一度陷入11分落後，但半場打完僅以36比37落後。

第3節開打後，林信寬外線連發讓中華男籃持續緊咬比分，此節兩隊都拿下25分情況下，3節打完中華男籃仍以1分之差落後。

不過末節開打後，德國一波10比0猛烈攻勢拉開比分，但中華男籃仍靠林信寬外線追分，加上替補控衛徐得祈外線得手，幫助球隊一度追到僅4分落後，可惜隨後中華男籃氣力放盡，以10分之差輸球。

首戰中華男籃以林信寬的20分、6籃板表現最為出色，陳范柏彥、宋昕澔各有10分進帳。

▲世大運中華男籃林信寬、陳子威。（圖／大專體總提供）

▲世大運中華男籃總教練陳子威。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運林信寬中華男籃金牌狀元台籃游艾喆

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