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快艇幹大事！　奪冠最後拼圖要找「控球之神」保羅加盟

▲▼馬刺控球之神保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲「控球之神」保羅傳出可能重返快艇效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯快艇休賽季大舉招兵買馬，日前網羅砍將畢爾（Bradley Beal），將和「大鬍子」哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）組成團隊新3巨頭之外，近日又傳出制服組將補強人選放到了有當代「控球之神」稱號的40歲老將保羅（Chris Paul）身上，希望他能夠再次加盟快艇，為生涯首冠進行最後一搏。

快艇在這個夏天大肆補強，除了找來曾3度入選明星賽的畢爾之外，也在自由市場補進「浪花大山」羅培茲（Brook Lopez）以及具有得分、籃板雙十數據能力的前鋒柯林斯（John Collins），整體戰力可說大幅提升，也被視為新賽季爭奪西區冠軍的熱門勁旅。

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不過根據《ESPN》報導指出，快艇目前仍希望找來能夠幫助團隊組織進攻的控球好手，而目前仍處於自由身的保羅，無疑成為眼前最佳人選。

過去保羅曾在2011年至2017年時效力快艇，當時曾率隊打出「空接之城」美名，在保羅穿針引線之下，一票扣將屢屢上演精采灌籃美技。

快艇籃球事務營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）就表示，「我們正在認真考慮網羅保羅，他是一名偉大的球員，顯然也具備我們目前正在尋找的某些特質。」

現年40歲的保羅，生涯曾12度入選聯盟明星賽，拿下過5次年度助攻王、6次年度抄截王，生涯曾4度當選聯盟第1隊，更曾7次入選年度最佳防守第1隊，上賽季效力聖安東尼奧馬刺，保羅仍能繳出82場全勤，平均8.8分、3.6籃板、7.4助攻、1.3抄截的高效率表現。

關鍵字： NBA快艇保羅Chris Paul

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