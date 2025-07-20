中華女籃11分輸強敵美國　中斷連10屆世大運挺進8強紀錄

▲世大運中華女籃蕭豫玟今日對上美國拿下14分 。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

德國萊茵-魯爾世大運各項目持續熱戰，中華女籃20日迎接小組賽第2戰，對手則是強敵美國，中華女將雖然首節一度陷入雙位數落後，但決勝期仍展現韌性縮小至個位數分差，可惜最終氣力放盡，加上團隊命中率不及4成影響，最終中華女籃以68比79輸球，小組賽苦吞2連敗，確定無緣本屆8強，也中斷隊史連10屆挺進8強紀錄。

中華女籃曾在2011深圳世大運拿下銀牌、2017台北世大運以地主之姿勇奪銅牌，上屆成都世大運則是重返4強行列，距離奪牌僅一步之遙。

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此次世大運中華女籃由林紀妏執教領軍，在先前落幕的本屆瓊斯盃還拿下季軍殊榮。不過本屆世大運小組賽和波蘭、美國以及地主德國同組，首戰中華女將們拚到延長賽以8分飲恨。

今日第2戰交手強敵美國，雖然開賽一度陷入11分落後，但上半場打完中華女將靠著黃沁瑜、游沁樺連續外線得手追到僅5分落後。

下半場開打後，美國女籃發揮強勢打法，一度將領先擴大來到15分之多，不過中華女籃仍努力將落後縮小到個位數差距，只可惜後續團隊攻勢斷電，最終11分之差苦吞本屆小組賽2連敗。

中華女籃此戰以長人蕭豫玟拿下14分最佳，黃沁瑜、游沁樺則各有10分進帳。

▲黃沁瑜此戰面對美國女籃也有10分進帳 。（圖／大專體總提供）