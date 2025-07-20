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葉惟捷飆20分、丁恩迪單場20籃板　中華白隊瓊斯盃封關戰惜敗澳洲

▲中華白吳正杰、葉惟捷、丁恩迪。（圖／中華籃協提供）

▲中華白隊新生代射手葉惟捷，在本屆瓊斯盃封關戰砍下21分、5籃板、5抄截。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，20日進行最終日封關戰，中華白隊交手澳洲聯隊之戰，白隊小將受限於全場僅36.8％低迷罰球命中率一路挨打，加上最後關鍵時刻未能有效掌握籃板，最終83比86惜敗澳洲聯隊，中華白隊本屆瓊斯盃拿下4勝4敗作收。

此戰中華白隊包括李家慷、林彥廷、郭俊言等戰將都進行輪休，上半場中華白隊靠著新生代射手葉惟捷加上內線支柱丁恩迪攜手合作，半場打完還以44比40取得領先。

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不過澳洲聯隊下半場展開猛烈反攻，包括吉伊（Jesse Ghee）、博尚（Harrison Beauchamp）攜手合作，澳洲逆轉超前比分。

終場前11.秒，谷毛唯嘉兩罰俱中，讓中華白隊追到83比85。隨後澳洲聯隊兩罰落空，但關鍵防守籃板中華白隊未能掌握，隨後澳洲聯隊兩罰一中，終場前6.2秒中華白隊面臨3分落後局面。

最後一擊陳將双接球後，強勢單打後撤步跳投三分球出手未果，最終中華白以83比86敗給澳洲聯隊，中華白隊4勝4敗仍守住5成勝率。

此戰中華白隊以葉惟捷拿下21分、5籃板、5抄截最佳，丁恩迪11分、20籃板捍衛禁區表現出色，陳將双10分、2籃板、1抄截。

▲中華白吳正杰、葉惟捷、丁恩迪。（圖／中華籃協提供）

▲丁恩迪首次披上中華白戰袍，就拿下本屆瓊斯盃大會「籃板王」。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃中華白葉惟捷丁恩迪台籃

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