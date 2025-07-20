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中華羽球混團晉級金牌戰　世大運3連霸僅差一步

▲蘇力揚、黃瀞平、男雙陳子睿與林煜傑、女雙楊筑云。（圖／大專體總提供）

▲中華羽球混團傳捷報，男單蘇力揚拿下首點。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華羽球代表隊在2025年德國萊茵-魯爾世大運混合團體賽4強賽傳來捷報，以3比1擊敗印度，中華隊成功挺進金牌戰，距離完成世大運3連霸僅差最後一場勝利。

台灣曾在2017年台北世大運奪得混合團體金牌，由戴資穎、王齊麟、李洋等名將領軍，展現強大實力。雖然2019年拿坡里世大運未設羽球項目，但台灣在2023年成都世大運再度揚威，憑藉林俊易、葉宏蔚及李佳馨的出色表現，成功擊敗中國隊奪金。本屆賽事，台灣力求延續佳績，挑戰3連霸紀錄。

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在8強賽中，中華隊以3比1戰勝日本隊，穩拿銅牌並順利晉級4強。今日對上印度，中華隊展現穩健表現，最終以相同比分拿下勝利。

▲蘇力揚、黃瀞平、男雙陳子睿與林煜傑、女雙楊筑云。（圖／大專體總提供）

▲男雙陳子睿與林煜傑穩住第3點。（圖／大專體總提供）

男單賽事由世界排名第38的蘇力揚迎戰印度選手卡魯納卡倫（Sathish Kumar Karunakaran），兩人去年丹麥公開賽曾交手，小蘇激戰3局獲勝。本次再度碰頭，蘇力揚以15比13、13比15、15比10拿下首點，替中華隊奠定領先。

第2點女單，黃瀞平以10比15、10比15不敵印度選手席哈格（Devika Sihag），讓印度隊追平比分。然而，台灣男雙陳子睿、林煜傑展現穩定狀態，以15比8、15比13擊敗臨時搭檔的卡魯納卡倫與達亞南德（Saneeth Dayanand），幫助中華隊取得「聽牌」優勢。

關鍵女雙由許尹鏸、楊筑云出戰，兩人雖分屬不同球團，仍展現默契與實力，以15比3、15比8輕鬆擊退印度組合，確保中華隊晉級金牌戰。中華隊的金牌戰對手也正式揭曉，將交手強敵中國，力拚金牌3連霸榮耀。

▲蘇力揚、黃瀞平、男雙陳子睿與林煜傑、女雙楊筑云。（圖／大專體總提供）

▲女雙楊筑云與搭檔許尹鏸攜手撂倒印度，幫助中華混團挺進世大運金牌戰。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運羽球混團金牌

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