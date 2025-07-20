快訊／前NBA悍將羅伯森奪瓊斯盃MVP　陳盈駿與賀丹、賀博最佳5人

▲賀丹本屆瓊斯盃表現出色，拿下大會最佳5人殊榮。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事20日圓滿落幕，稍早大會也正式公布本屆「最佳5人」得主，拿下本屆亞軍的中華藍隊包辦3席，包括當家主控陳盈駿，以及連3年返台參賽的「賀家兄弟」賀丹、賀博，另外冠軍菲律賓隊則有包括羅伯森（Andre Roberson）、阿基（Tajuan Agee）兩人獲獎。另外羅伯森也獲選為本屆大會MVP。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瓊斯盃菲律賓隊羅伯森拿下本屆MVP與最佳5人。（圖／記者林敬旻攝）

以Strong Group Athletics經紀團隊組成的菲律賓隊，連兩年在瓊斯盃順利封王，本屆菲律賓更在曾拿下NBA年度防守第二隊的超級悍將羅伯森領軍下，8天8戰全勝封王。

本次繳出場均12.3分、10.7籃板、2.3助攻、1.4抄截、1.3阻攻的羅伯森，以及場均15.3分、7籃板、3助攻、1.2抄截的阿基，雙雙入選本屆大會最佳5人，其中羅伯森更是憑藉攻守兩端強大宰制力，贏得本屆MVP殊榮。

▲陳盈駿憑藉後場穩定戰力，拿下本屆大會最佳5人。（圖／中華籃協提供）

中華藍隊則有3人入選本屆最佳5人，賀丹繳出場均13.5分、5.5籃板、2助攻、1.9抄截，賀博13.3分、3.6籃板、1抄截，陳盈駿場均9.7分、2.6籃板、3.6助攻、1.6抄截，3人攜手入選本屆最佳5人行列。

▲賀博也拿下本屆最佳5人殊榮。（圖／中華籃協提供）