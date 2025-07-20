快訊／中華女籃亞洲盃第2級光榮奪冠　確定下屆重返1級舞台

▲中華女籃陳薇安砍下18分，幫助球隊奪下亞洲盃第2級冠軍光榮重回1級舞台。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

為了拚回亞洲盃第1級舞台，中華女籃在本屆亞洲盃第2級賽事一路過關斬將，20日終於站上本屆第2級冠軍賽交手伊朗女籃，只要贏球奪冠，就能重返第1級賽事。最終中華女將們打出驕傲一役，陳薇安轟下18分、7籃板，黃鈴娟也投進5記三分球進帳17分，最終中華女籃74比55大勝，順利在本屆亞洲盃第2級賽事封后，將於下屆亞洲盃重返1級舞台。

上屆亞洲盃，中華女籃由於在第1級賽事寫下隊史最差第8名，首度被降至第2級，根據現行FIBA規定，必須在本屆亞洲盃第2級賽事成功奪冠，才能在下屆2027亞洲盃重返第1級集團。

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▲中華女籃主力射手黃鈴娟此戰砍下5記三分球也是贏球功臣。（圖／取自FIBA官網）

開賽中華女籃無法有效掌握籃板，導致比分始終呈現膠著，首節打完中華女籃暫時以17比18落後。所幸第2節開始，中華隊靠著陳薇安強勢單打建功，逐漸拉開領先優勢，半場打完中華女籃以40比31逆轉超前比分。

第3節中華隊逐漸找到節奏，除了陳薇安持續強攻外，黃鈴娟外線連發加上「法拉利」陳晏宇也有所發揮，中華女將大幅拉開領先差距，3節打完已經手握20分領先優勢。

末節中華女籃持續穩定發揮，領先幅度始終在20分上下打轉，最終在陳薇安貢獻全隊最高18分、7籃板，黃鈴娟三分球10投5中拿下17分，中華女籃在本屆亞洲盃第2級賽事奪冠，確定下屆亞洲盃將光榮重返第1級舞台。

▲中華女籃成功在亞洲盃第2級封后。（圖／取自FIBA官網）