快訊／林庭謙轟27分「抗日」　中華藍隊瓊斯盃連兩年勇奪亞軍

▲林庭謙砍下27分，幫助中華藍隊在瓊斯盃封關戰奪勝。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事，20日晚間壓軸賽事上演經典「中日對決」，由地主中華藍隊交手日本男籃。中華藍隊在歸化大將高柏鎧休兵下，開賽雖然一度陷入落後局面，但賀丹、賀博帶頭衝鋒，加上CBA旅外3箭頭劉錚、陳盈駿及林庭謙合力率隊末節飆出23比8猛攻，林庭謙全場飆出27分佳作，率領中華藍隊以83比58大勝贏球，中華藍隊以7勝1敗拿下本屆亞軍。

在本屆瓊斯盃唯一輸給奪冠勁旅菲律賓後，中華藍隊拉出一波5連勝氣勢，賽前已經確定拿下本屆亞軍情況下，今日交手以年輕班底出擊的日本男籃，中華隊雖然開賽首節以13比20落後，但次節賀丹上演爆扣美技振奮全隊，中華藍隊半場打完追成36比36局面。

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下半場開打後，賀丹持續飆分演出，加上末節CBA旅外3巨頭林庭謙、劉錚、陳盈駿攜手出擊穩住陣腳，林庭謙單節砍進3顆三分球進帳11分，幫助中華藍隊末節打出23比8猛攻，最終以25分之差大勝日本。

中華藍隊憑藉這波6連勝，本屆瓊斯盃最終拿下7勝1敗，僅次於8戰全勝的菲律賓，連兩屆拿下瓊斯盃亞軍，至於中華白隊則是4勝4敗，戰績與澳洲聯隊與馬來西亞相同，排名本屆第4位。