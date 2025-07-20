快訊／中華男籃林秉聖左肩韌帶撕裂　亞洲盃參賽存疑

▲中華男籃主力雙能衛林秉聖，傳出左肩韌帶撕裂傷勢狀況。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

第44屆雙北瓊斯盃男子組賽事正式落幕，以亞洲盃中華男籃主要班底化身的中華藍隊，連兩年奪下亞軍殊榮。不過陣中主力後衛，本季剛剛奪下中國CBA聯賽總冠軍殊榮的「齊天大聖」林秉聖，卻傳出左肩出現「肩峰韌帶重度撕裂」傷勢，本屆亞洲盃男籃賽是否代表中華隊出賽目前仍存疑。

林秉聖在剛剛結束的2024-25賽季，幫助母隊浙江廣廈拿下隊史CBA首冠，冠軍系列賽強悍的攻防表現，也讓他的聲勢持續看漲。

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此次瓊斯盃代表中華藍隊出賽，林秉聖因傷僅出賽兩場，平均繳出10.5分、2籃板、3助攻，外帶本屆瓊斯盃領先群雄的2.5抄截，不過在對上連兩年奪冠勁旅菲律賓之戰，林秉聖上半場就撞傷左肩，雖然下半場帶傷硬拚，但最終中華隊仍遭逆轉吞敗。

林秉聖在對上菲律賓之戰後，就因肩傷高掛免戰牌，他透露，「經過醫生檢查後，傷勢比預期嚴重不少，出現肩峰韌帶重度撕裂，醫生評估可能要休養6到8周時間才能痊癒，但目前自己每天持續治療，感覺恢復狀況相當不錯。」

在傷勢狀況下，林秉聖要入選此次亞洲盃16人培訓國手名單狀態仍有變數，籃協預計21日將正式公布本屆亞洲盃16人培訓國手名單，中華男籃在瓊斯盃結束後也將短暫休兵1天，22日就將正式展開集訓，備戰此次亞洲盃男籃賽。

▲林秉聖在本屆瓊斯盃受傷前出賽兩場，整體表現相當出色。（圖／記者杜奕君攝）