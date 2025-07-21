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快訊／洪俊義再傳捷報　踢進世大運男子80公斤級金牌戰

▲193公分跆拳道小將洪俊義，在本屆世大運跆拳道保底將有一面銅牌入袋。（圖／大專體總提供）

▲洪俊義確定踢進世大運跆拳道項目男子80公斤級金牌戰。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣跆拳道小將洪俊義再傳捷報，確定踢進2025德國萊茵魯爾世大運男子80公斤級「金牌戰」！洪俊義在4強戰以2比0擊敗來自烏克蘭的胡爾諾夫（Kyrylo Hurnov），洪俊義生涯首度站上世大運舞台，就確定保底將有一面跆拳道銀牌進帳。

台灣跆拳道選手在世大運表現亮眼，第二天賽事中，對打項目共有4位選手出戰，其中男子80公斤級洪俊義脫穎而出，成功晉級金牌戰。其他選手方面，男子58公斤級潘奎安與女子49公斤級劉侑芸皆止步8強，而女子67公斤級邱少萱則在16強遭淘汰。

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洪俊義來自彰化師範大學，是總教練蘇泰源的得意門生。憑藉其出色的身高與協調性，蘇泰源早已看好他未來能在國際賽事上成為台灣代表，甚至有望挑戰亞運與奧運。此次世大運的舞台，洪俊義果然不負期待，展現驚人實力。

在4強賽中，洪俊義面對身材更高大的胡爾諾夫，憑藉靈活的側邊進攻屢屢得分。首局他以10比4先拔頭籌，第二局更是展現精準的賽前戰術，踢出多次上端攻擊，最終以15比2大勝對手，強勢挺進金牌戰。

台灣跆拳道隊在本屆世大運的品勢項目已獲得1金1銅，而女子46公斤級的黃映瑄則奪得銀牌，為台灣跆拳道再添光彩。

關鍵字： 世大運洪俊義跆拳道中華隊

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