「中國約基奇」為何打籃球？　楊瀚森自爆：因為小時候太胖了

▲「中國約基奇」楊瀚森透露自己會打籃球是因為想減肥 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

今夏在NBA新人選秀會以首輪第16順位，在眾人跌破眼鏡情況下被波特蘭拓荒者選中，來自中國的新世代長人，有「中國約基奇」稱號的楊瀚森，日前在夏季聯賽表現亮眼，也讓外界的批評聲浪轉為讚賞。近日他接受美國媒體訪問時，談到自己如何選擇走上籃球員之途時幽默表示，「因為小時候很胖，希望透過運動減肥，不想變成胖子！」

楊瀚森在本屆NBA新人選秀會成為首輪「黑馬」驚奇後，在夏季聯賽迅速用攻守兩端全面球技，讓世人見識到他貨真價實的全能身手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次夏季聯賽楊瀚森合計出賽4場，平均可繳出10.8分、5.3籃板、3.8助攻、2.3阻攻，也幫助拓荒者拿下3勝1敗佳績，接下來他也將提前「關機」，不再於夏季聯賽出賽，返回中國男籃備戰本屆亞洲盃賽事。

楊瀚森近日接受《華盛頓郵報》採訪時，也透露了自己的籃球路的有趣點滴，楊瀚森透露，「自己會選擇打籃球，很大的原因是因為小時候很胖，父親希望他透過運動來減重，不要變成胖子。」

不過這位年僅20歲的中國新世代長人，日前受訪時也透露，自己在空閒時最大的嗜好就是吃飽、睡好還有打電動，但對於拓荒者球團來說，新賽季在長人輪替上，似乎又找到了一位潛力新星與可用之兵。