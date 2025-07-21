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快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

▲領航猿「高炮塔」伯朗完成2年續約。（圖／領航猿提供）

▲領航猿「高炮塔」伯朗完成2年續約。（圖／領航猿提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿21日宣布，與2024-25賽季PLG「年度最佳洋將」伯朗（Alec Brown）完成續約，雙方簽訂2年合約，未來2年將持續攜手征戰亞洲各國，並誓言在下個賽季完成冠軍2連霸，這位台籃「高炮塔」也將續披橘色戰袍，為桃園球迷奮戰打拚。

32歲的伯朗自2023-24賽季加入領航猿，身高216公分具備精準外線火力，強大的禁區防守屏障是球隊不可或缺的存在，上個賽季無論是在東亞超級聯賽（EASL）、P.LEAGUE+或亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）皆有高水準的表現。

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伯朗在PLG 2024-25賽季場均可攻下17.1分、9籃板、2.3阻攻，三分球命中率達到4成，順利奪下年度洋將殊榮，總冠軍賽穩定出色的發揮更是球隊奪冠的重要功臣。

▲領航猿「高炮塔」伯朗完成2年續約。（圖／領航猿提供）

對於續留領航猿2年，伯朗表示，自己已經熟悉球隊體系，與隊友的相處配合也具備一定默契，「我已經在桃園生活2年，相當喜歡這裡的氛圍、環境與球迷，我們一起在上個賽季走遍亞洲各地，留下許多美好回憶，無論是經歷東超的失利，或是奪下PLG總冠軍的感動，一路上都有許多人的支持，這些都令我印象深刻，期待接下來2年能夠與大家奪下更多冠軍，並完成上個賽季未完成的目標。」

副領隊暨球團發言人陳信安指出，伯朗這類型的洋將對於球隊有非常大的幫助，高大的身材與全方位的「技能包」，在球隊戰術上有舉足輕重的價值，「非常高興成功續留伯朗，過去兩個賽季有他的加入，讓我們在陣容上有更多靈活運用空間，他在場上肯撲肯搶的拼戰精神更屬難得，敬業的職業態度值得本土球員學習。」

領航猿季中已與多位本土球員簽下長約，季末率先與洋將伯朗簽下複數年合約，對於球隊文化長期建立與永續經營有特別大的意義，拿下隊史首冠後積極留下奪冠陣容，期盼朝連霸與王朝之路邁進。

▲領航猿「高炮塔」伯朗完成2年續約。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 伯朗領航猿PLG台籃

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