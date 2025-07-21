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快訊／賀丹、賀博出征亞洲盃　中華男籃16人培訓名單出爐

▲瓊斯盃中華籃隊賀博、賀丹。（圖／記者林敬旻攝）

▲賀博、賀丹確定代表中華男籃出征本屆亞洲盃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

以亞洲盃培訓國手為主力班底化身的中華藍隊，在本屆瓊斯盃男子組奪下亞軍佳績。面對8月5日至17日即將開打的亞洲盃男籃賽，中華籃協21日也正式公布此次亞洲盃16人培訓國手名單，其中最受關注的就是台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博確定參戰，另外包括瓊斯盃缺陣的胡瓏貿、阿巴西、高錦瑋等戰將，此次亞洲盃也將回歸效力。

▲中華男籃胡瓏貿、馬建豪、盧峻翔、高柏鎧、阿巴西、陳盈駿。（圖／中華籃協提供）

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▲阿巴西回歸中華男籃效力。（圖／籃協資料照）

中華籃協公布本屆亞洲盃男籃賽16人培訓國手名單如下：

後衛：陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、賀博、陳又瑋、關達祐

前鋒：劉錚、阿巴西、賀丹、馬建豪、胡瓏貿、周桂羽、蔡宸綱

中鋒：高柏鎧、陳冠全、曾祥鈞

▲中華男籃備戰本屆亞洲盃的16人培訓國手名單正式出爐。（圖／籃協提供）

▲中華男籃備戰本屆亞洲盃的16人培訓國手名單正式出爐。（圖／籃協提供）

至於原先就在瓊斯盃中華藍隊名單的林秉聖、謝亞軒、林正，則都因為傷勢狀況遭到割愛，至於PLG職籃連兩屆「年度MVP」得主，在過去幾次國際賽表現優異的「夜王」盧峻翔，也因為先前母隊領航猿參與BCL賽事造成腳踝受傷，因此無法參與此次亞洲盃。

▲中華男籃高錦瑋練球。（圖／記者林敬旻攝）

▲精靈控衛高錦瑋經過瓊斯盃休兵後，也重返中華男籃陣營。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 賀丹賀博中華隊中華男籃高錦瑋阿巴西劉錚陳盈駿林庭謙台籃

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