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圖齊認證中華男籃「最重要雙能衛」　林庭謙放眼亞洲盃喊全力以赴

▲林庭謙將再次代表中華男籃在本屆亞洲盃奮戰。（圖／籃協提供）

▲林庭謙將再次代表中華男籃在本屆亞洲盃奮戰。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華隊備戰本屆亞洲盃男籃賽的16人培訓名單，21日正式出爐，其中目前旅外效力CBA聯賽的「3巨頭」劉錚、陳盈駿、林庭謙也將成為此次中華隊絕對領袖。其中，現年25歲的林庭謙更將扮演國家隊承先啟後角色，中華隊主帥圖齊就直言表示，「林庭謙除了是中華男籃重要的雙能衛戰力，更是我重要的左右手！」

昨日瓊斯盃封關戰上演傳統好戲「中日對決」，中華藍隊就靠著林庭謙單場轟下27分，率隊大勝贏球，瓊斯盃以7勝1敗，連兩年亞軍作收。

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而林庭謙此次也成為中華男籃絕對的核心主力，將為8月2日至17日即將於沙烏地阿拉伯吉達舉行的2025年亞洲盃男籃賽，幫助中華男籃力拚佳績。

此次中華男籃16人培訓名單，幾乎成為近10年來最完整陣容，除了劉錚、陳盈駿、林庭謙之外，包括胡瓏貿、阿巴西、曾祥鈞、高柏鎧等國家隊主力回歸，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博確定助陣，雖然林秉聖、盧峻翔等人因傷無法加入，但幾乎可說是將當前台灣籃壇所有頂級戰力，都納入其中。

林庭謙對此表示，「不會去想陣容有多豪華這件事，瓊斯盃結束還會有很多好手陸續加入中華隊，我的想法就是在亞洲盃全力以赴，希望幫助中華男籃打出好成績。」

中華男籃主帥圖齊則表示，「林庭謙是中華男籃的重要雙能衛戰力，他能夠在場上得分，也是我重要的左右手，他可以在場上扮演教練與球員的黏合劑，他也能夠帶領年輕選手成長，是一位能夠平衡團隊走向的球員。」

▲林庭謙將再次代表中華男籃在本屆亞洲盃奮戰。（圖／籃協提供）

▲中華男籃主帥圖齊認為林庭謙是目前國家隊最重要雙能衛。（圖／籃協提供）

關鍵字： 林庭謙中華男籃中華隊亞洲盃台籃圖齊

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