快訊／關鍵一役慘敗芬蘭33分　世大運中華男籃無緣挺進8強

▲世大運中華男籃宋昕澔此戰攻下全隊最高17分。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025萊茵-魯爾世大運男籃項目，中華男籃在攸關晉級8強與否的小組賽關鍵戰交手芬蘭，前役順利擊敗智利開胡情況下，中華男籃此戰團隊「制空權」失守，第2節開始就陷入超過20分大幅落後，最終中華男籃以77比110敗北，確定本屆無法挺進男籃項目8強。

中華隊此次世大運小組賽與德國、芬蘭、智利同隊，由於賽前與芬蘭戰績同為1勝1敗，因此這場比賽只要誰能贏球，就能取得晉級8強門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

芬蘭本次共有4名球員在美國NCAA第1級大學成員，7名球員效力於芬蘭本土第1級聯賽，整體實力不容小覷。

開賽芬蘭就火力全開，打出一波17比8攻勢，隨後中華男籃雖然嘗試追分，但防守端始終無法有效壓制芬蘭猛烈攻勢，加上籃板球全面失守，首節打完中華隊就陷入16比32的大幅落後。

第2節開打後，芬蘭一度取得39比18大幅領先，中華男籃則靠陳范柏彥、宋昕澔以及林信寬3大得分箭頭追分，在林信寬三分球破網後，中華隊一度追到僅剩13分差距。不過隨後芬蘭再度大幅度拉開領先優勢，半場打完擴大來到60比36領先。

下半場開打後，中華男籃在防守端依舊無法有效壓制芬蘭火力，且自身進攻端更是徹底當機，對手一波22比8猛攻，中華隊落後幅度一度來到38分之多，3節打完芬蘭持續以92比57大幅壓制中華男籃。

▲陳范柏彥此戰貢獻14分、6籃板。（圖／大專體總提供）

末節中華男籃仍靠宋昕澔、陳范柏彥攜手追分，芬蘭團隊火力也稍稍止歇，不過前3節已經掌握足夠領先幅度情況下，最終芬蘭仍以110比77擊潰中華男籃，中華隊輸掉關鍵一戰後，確定本屆世大運無緣8強。

中華隊此戰共3人得分達雙位數，以宋昕澔17分、2籃板、3助攻最佳，陳范柏彥14分、6籃板、2抄截，吳志鍇11分進帳。

但全場中華隊防守無法有效壓制對手，讓芬蘭團隊命中率高達5成，加上團隊籃板數芬蘭也以50比26大勝，芬蘭全場40分鐘比分一路領先，也成為此役贏球最大關鍵。

▲世大運中華男籃總教練陳子威。（圖／大專體總提供）