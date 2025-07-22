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中華女排5局大戰逆轉勝中國　教練鄧衍敏要球員打球兇一點

▲中華女排逆轉勝中國，將持續在本屆世大運5到6名戰爭取最佳名次。（圖／大專體總提供）

▲中華女排逆轉勝中國，將持續在本屆世大運5到6名戰爭取最佳名次。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025萊茵-魯爾世大運女排項目，中華隊22日傳來捷報，在和中國女排進行的5到8名排名賽中，中華女將展現強大韌性，最終以3比2上演逆轉勝，接下來將在5到6名排名賽交手波蘭，力拚本屆最佳名次。中華女排總教練鄧衍敏賽後透露，「落後時一直鼓勵選手，打球要兇一點，也感謝場邊觀眾給我們的鼓勵及加油。」

中華女排在世大運的精彩表現持續吸引目光，儘管在8強賽以0比3不敵日本，無緣獎牌爭奪，但球員們並未氣餒。今天的5到8名排名賽面對中國隊時，台灣女將展現驚人的韌性，成功以3比2逆轉勝出，持續爭取本屆最佳名次。

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比賽開局，台灣隊在前兩局以23比25和22比25遭對手拿下，但第3局開始展現反擊氣勢。透過有效製造對手失誤，並靠著張稦豈的斜線扣球拿下關鍵分數，台灣隊以25比19扳回一城。第4局雙方比分緊咬，台灣隊最終以25比23再下一城，成功逼出決勝局。

進入第五局決勝關頭，台灣隊的許菀芸連續得分，幫助球隊迅速擴大領先，最終以15比9收下這場逆轉勝利。這場勝利讓台灣女排士氣大振，預計今晚8點將迎來與波蘭的5到6名排名賽。

總教練鄧衍敏賽後透露，球隊此前在邀請賽曾與四川女排交手，因此稍微適應了中國隊的球風。她表示，在第2局落後時，不斷用聲音及肢體動作鼓勵選手，提醒她們「打球要兇一點」，並給予心理上的支持，成為逆轉的關鍵。鄧衍敏也感謝場邊觀眾的加油助威，稱這場比賽氣氛非常熱烈。

至於中華男排部分，今晚台灣時間8點也將出戰地主德國，爭奪5至8名排名。

▲中華女排逆轉勝中國，將持續在本屆世大運5到6名戰爭取最佳名次。（圖／大專體總提供）

▲中華女排開心慶賀勝利。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 中華女排中華隊世大運排球女排

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