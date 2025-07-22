快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

▲TPBL職籃特攻與海神發動球員交易，林任鴻轉戰特攻、施晉堯前進海神。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

近期台灣雙職籃將開啟「合作」新紀元，各隊休賽季補強動作也持續進行。隸屬TPBL職籃的兩支傳統勁旅高雄全家海神、新北中信特攻，22日就宣布將進行球員交易，海神送出3D型前鋒林任鴻，特攻則送出上季剛加盟的施晉堯，雙方進行球員互換。

上季打入TPBL職籃年度冠軍賽的海神，與上季錯失季後賽資格的特攻，今日傳出交易動作，海神送出上季平均3分、1.6籃板的林任鴻，特攻則以上季場均6.1分、3.1籃板、1.6助攻的施晉堯進行交易。

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特攻球團發出公告表示，新北中信特攻球團與高雄全家海神球團今日（22日）共同宣布，雙方達成交易協議，原特攻球員「施晉堯」將轉戰海神，原海神球員「林任鴻」則加盟特攻。

本次交易為雙方基於球隊戰力與球員發展規劃所做出的調整，TPBL聯盟即將邁入第二個賽季，各球團皆積極為嶄新球季佈局，期待為球迷帶來更多精彩賽事！

現年31歲，身高194公分的林任鴻，是海神創隊元老之一，曾幫助海神拿下當時T1職籃元年隊史首冠，也曾在2021年當選亞洲盃資格賽中華男籃國手，不過上賽季受到傷勢影響，季後賽整體表現機會較少。

至於現年34歲的施晉堯，上賽季才剛剛轉戰特攻效力，也是球隊相當倚賴的鋒衛搖擺人，攻守兩端都有強悍表現，此次則透過交易加入「南霸天」海神效力。