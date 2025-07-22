運動雲

>

快訊／看很多PLG獵鷹比賽　雙能衛多比成球隊新洋將

▲獵鷹開啟洋將補強，美籍雙能衛多比宣佈加盟。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲獵鷹開啟洋將補強，美籍雙能衛多比宣佈加盟。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹22日宣布簽下美國籍雙能衛多比（Tobin Carberry），強化後場戰力。身高193公分的多比，擁有豐富歐洲職籃經驗，曾效力於法國、義大利與希臘等多支職業球隊。

2023–24賽季，他效力法國ADA Blois，繳出場均10.6分、3.3助攻與2.7籃板；2024–25賽季轉戰希臘勁旅Peristeri B.C.，貢獻場均7.9分、2.1助攻及2籃板，展現穩定的得分與串聯能力。新賽季，多比將披上29號戰袍，為獵鷹後場注入成熟的進攻與節奏掌控。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

多比表示自己早已長期關注獵鷹的發展，尤其欣賞總教練柯納（Roual Korner）帶給球隊的清晰方向與風格，「我對加入獵鷹感到非常興奮。因曾與Korner教練共事，這次能再次與他並肩作戰，是一次很棒的機會。我期待能與團隊一起朝著更高目標努力。」

談及自身球風與新賽季目標，多比強調重視準備與責任感，希望在場上扮演支援角色，為球隊創造價值。「我花了很多時間研究獵鷹的比賽，也建立起自己的觀察與調整系統，希望能即刻為球隊帶來貢獻。」他指出，目前已有不少隊友投入訓練，能感受到團隊的企圖心與凝聚力，「我很期待參與這段旅程，與大家一同打造一支具備競爭力、穩定性與連結性的球隊。」

對於這位新成員的加盟，總教練柯納也給予高度肯定：「Tobin是一位非常有經驗的得分型雙能衛，能以不自私的方式掌控比賽節奏。在他的職業生涯中，他扮演過控球後衛與得分後衛的角色，清楚知道如何幫助球隊贏球，無論是靠得分，還是完成球隊需要他做的任何事。」 

總教練柯納進一步指出，Tobin的身體條件與對比賽的理解能力，將為球隊帶來實質影響。「他能快速分析比賽、做出正確決定，這樣的能力會為我們帶來巨大的改變。」
 

關鍵字： 獵鷹多比Tobin Carberry台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

生涯首次世大運就奪銀　布農族女將金怡君痛失金牌淚喊「我很棒」

生涯首次世大運就奪銀　布農族女將金怡君痛失金牌淚喊「我很棒」

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

地表「最強172」河村勇輝新背號揭曉　將穿公牛8號球衣

地表「最強172」河村勇輝新背號揭曉　將穿公牛8號球衣

中華女排5局大戰逆轉勝中國　教練鄧衍敏要球員打球兇一點

中華女排5局大戰逆轉勝中國　教練鄧衍敏要球員打球兇一點

快訊／關鍵一役慘敗芬蘭33分　世大運中華男籃無緣挺進8強

快訊／關鍵一役慘敗芬蘭33分　世大運中華男籃無緣挺進8強

快訊／特攻強勢補強！　射手後衛簡廷兆加盟

快訊／特攻強勢補強！　射手後衛簡廷兆加盟

就差一名！　王冠閎4X100混合式接力排第9無緣晉級決賽

就差一名！　王冠閎4X100混合式接力排第9無緣晉級決賽

「中國約基奇」為何打籃球？　楊瀚森自爆：因為小時候太胖了

「中國約基奇」為何打籃球？　楊瀚森自爆：因為小時候太胖了

圖齊認證中華男籃「最重要雙能衛」　林庭謙放眼亞洲盃喊全力以赴

圖齊認證中華男籃「最重要雙能衛」　林庭謙放眼亞洲盃喊全力以赴

快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

快訊／領航猿最強「高炮塔」回來了　伯朗確定續約兩年

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門新聞

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

快訊／控球之神確定重返快艇！保羅最終季聯手雷納德、哈登爭冠

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

大谷翔平今雙刀出擊！羅伯斯盼率隊反彈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將回應李珠珢戀愛傳聞

2大谷翔平連3場開轟！挨轟自己炸回來

3中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA！

4控球之神確定重返快艇！

5雲豹確定換主帥　查爾斯下台

最新新聞

1國王新總管很想聯手衛斯布魯克！

2前德國男籃主帥羅德爾　接掌雲豹兵符

3看很多獵鷹比賽　多比成球隊新洋將

4世大運奪銀　金怡君淚喊：我很棒

5珠鐘戀打破禁忌？朴騏良發言引熱議

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

李珠珢熱跳應援曲突被遞麥　萌喊自己名被糾正秒改口XD

李珠珢首場個人生日見面會　感動落淚道謝台灣粉絲

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366