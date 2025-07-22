生涯首次世大運就奪銀　布農族女將金怡君痛失金牌淚喊「我很棒」

▲布農族女將金怡君首度參與世大運，就拿下跆拳道73公斤級銀牌。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

生涯首度踏上世大運舞台，台灣布農族女將金怡君就寫下「黑馬傳奇」，在跆拳道女子73公斤級奮力摘下銀牌殊榮。金怡君賽後激動哽咽表示，「沒拿到金牌有點遺憾，但這次是我首度打世大運，拿到銀牌已經覺得自己很棒了！」

首次參加世界大學運動會的台灣跆拳道選手金怡君，以黑馬之姿闖入73公斤級決賽，最終以銀牌作收。她在4強賽中擊敗波蘭頭號種子哈蕾姆札（Dagmara Haremza），展現驚人韌性，但在決賽中不敵南韓選手宋多彬（音譯：SONG Dabin），未能摘金。賽後金怡君哽咽表示，「雖然有些遺憾，但這是我第一次打世大運，能拿到銀牌真的非常棒！」

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金怡君透露，4強賽面對世界排名第5的強敵時，自信心不足，但教練的幫助與鼓勵成為她的精神支柱。

「我能走到這裡真的很不可思議，世大運前因腦震盪幾乎沒有練習，直到來到德國才開始訓練，但我就是拼了！」她表示，過程充滿挑戰，但她的毅力讓她突破自我。

在身高略遜於其他選手的情況下，金怡君憑藉堅韌意志與對手激戰，首度參賽便奪下銀牌。她坦言，「經過這次世大運後，我覺得自己需要加強體能，因為對手普遍身材高大型，讓我在比賽中體力消耗更快。」

▲布農族跆拳道女將金怡君世大運奪銀。（圖／大專體總提供）