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海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

▲海神雙星于煥亞、唐維傑擔任客座教練，指導力行國小球員。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲海神雙星于煥亞、唐維傑擔任客座教練，指導力行國小球員。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

記者杜奕君／綜合報導

遠雄文教公益基金會持續推動基層體育教育，今年再度攜手高雄全家海神職業籃球隊，展開第二屆校園籃球巡迴活動，已先後走訪新北市網溪國小、台北市南港國小，最終站來到籃球實力堅強的台北市力行國小，與小球員熱血交流。此次海神由明星球員于煥亞、唐維傑親自帶隊，不僅下場進行技巧示範與趣味競賽，更結合實戰經驗分享，激發43名小球員對籃球的熱情與投入。從傳球、運球、投籃到團隊合作，每一項指導都為孩子們的籃球夢注入一劑強心針。

兩位球員在今日活動上，除了示範S形單手、轉身運球、以及過頂傳球等基本動作，並逐一指導動作要領與節奏，讓力行小將們近距離感受職業選手實力。隨後登場的「抄球競賽」也將氣氛推至高潮，于煥亞與唐維傑各自領軍，小球員人手一球，在場地內運球、閃避抄截，熱烈場面展現對抗與合作兼具的運動精神。

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▲海神雙星于煥亞、唐維傑擔任客座教練，指導力行國小球員。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲海神主力射手于煥亞親自下場示範運球動作。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

推薦力行國小參與此次籃球交流活動的台北市議員王閔生，得知校內無室內籃球場可使用的狀況，甚至協助此次租借運動中心場地，並特別出席活動，鼓勵孩子們，「打球不只是技術的比拼，更是心理的鍛鍊，遇到挫折時要學會轉念，相信自己，才能不斷成長。」

高雄全家海神在TPBL首個球季榮獲亞軍，當家球星于煥亞雖在總冠軍戰中受傷，卻也獲得球團續約四年的肯定，他以自身經驗勉勵小球員，「雖然沒拿下冠軍，但我們從每一場比賽中學會專注與團隊合作，這才是最重要的收穫。只要肯拚、肯學，你們也能持續進步、成為更好的球員。」這份來自職業舞台的真實體驗與感受，能為孩子們的運動旅程帶來深刻啟發。

遠雄文教公益基金會為讓學童擁有多元探索與成長的機會，除了與高雄全家海神攜手推動校園籃球交流，也長期投入基層少棒扶植計畫，陪伴孩子們發掘潛能。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，「力行國小雖非體育班，卻長期深耕籃球訓練，小球員們每日放學後自發練習一個半小時，努力累積的成果，讓他們今年初首度出國，代表中華台北赴韓國，參加2025亞洲青少年籃球邀請賽，為校史寫下新頁。我們期望透過職業球員的參與及榜樣，讓孩子不僅精進球技，也學習堅毅、合作等態度，這些精神將成為他們往後無論在學習或人生道路上最堅實的力量。」

▲海神雙星于煥亞、唐維傑擔任客座教練，指導力行國小球員。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲唐維傑細心指導小球員動作。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

關鍵字： 于煥亞唐維傑海神TPBL台籃

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