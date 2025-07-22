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台灣18歲女將發威　江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽

▲台灣18歲女將江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽。（圖／大專體總提供）

▲台灣18歲女將江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽。（圖／大專體總提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

18歲的台灣女子鉛球新星江靜緣，今晨在德國萊茵魯爾世大運資格賽中，以16公尺60的成績名列A組第3，總排名第6順利晉級明日的決賽。她將在賽場上再度挑戰刷新全國紀錄，並衝擊世大運獎牌。

江靜緣是台灣本屆世大運最年輕的田徑代表，競技狀態穩定。她在今年5月初的靜岡田徑賽中以17公尺83創下女子鉛球全國紀錄，隨後於南韓亞錦賽中以17公尺42奪得銅牌，展現不俗實力。

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世大運女子鉛球資格賽分為兩組進行，每組第1名直接晉級決賽，另挑選10名選手擇優晉級。江靜緣首次登上世大運舞台，於A組資格賽首擲便投出16公尺60的佳績，雖然第2次試擲失敗，但第3次以16公尺46穩住表現，最終以分組第3、總排名第6進入決賽。

值得注意的是，江靜緣的資格賽成績在亞洲選手中排名第2，僅次於中國選手孫悅的16公尺93。資格賽的全場最佳成績由美國選手史密絲（Abria Deonna-Celene Smith）以17公尺90奪得，瑞典選手約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）則以17公尺25緊追其後。江靜緣將在明日的決賽中力拼生涯最佳表現，盼能替台灣摘下一面獎牌。

▲台灣18歲女將江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 江靜緣世大運鉛球中華隊

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