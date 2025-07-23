中華男排捷報！擊敗地主德國　世大運將和捷克爭第5名

▲中華男排擊敗德國，將和捷克爭奪本屆世大運第5名。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年萊茵-魯爾世大運排球項目，中華男排傳來捷報，在5至8名排名賽迎戰地主德國，最終台灣健兒以3比1拿下勝利，將在5到6名排名賽交手捷克。至於中華女排則是不敵波蘭，本屆世大運以第6名作收。

中華男排在本屆世大運小組賽與澳洲、巴西以及葡萄牙同組，雖然小組賽前兩戰分別輸給澳洲及巴西，但最終戰擊敗葡萄牙，且在戰績互咬下，比較得失分順利以分組第2名挺進本屆8強。

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不過8強賽遭遇在小組賽3連勝的強敵波蘭，中華男排最終以1比3落敗無緣4強，只能進入5到8名的排名賽。

今日5至8名排名賽首戰，中華隊交手地主德國，首局台灣隊以25比20率先拿下，儘管在第2局以17比25失利，球員依然保持穩定心態。

第3局雙方激烈交鋒，比分一路膠著至deuce，台灣隊最終以28比26奪下關鍵局，成功取得聽牌優勢。第4局台灣男排乘勝追擊，早早建立17比11的領先，並以25比16結束比賽，順利拿下勝利。

接下來，中華男排將在明晚8點的5至6名排名賽中迎戰捷克，爭取更高名次。

另一方面，中華女排在今日凌晨的5至8名排名賽中演出逆轉秀，成功擊敗中國，晚間則與波蘭展開第5名爭奪戰。雖然中華隊一度以13比25失掉首局，但後續表現逐漸穩定，並在第2局以25比21扳回一城。

然而，第3局和第4局的激烈比拚中，中華女排未能延續氣勢，最終以24比26以及20比25落敗，結束本屆世大運賽程，以第6名作收。

▲中華女排本屆世大運以第6名作收。（圖／大專體總提供）