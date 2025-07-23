運動雲

>

中華男排捷報！擊敗地主德國　世大運將和捷克爭第5名

▲中華男排擊敗德國，將和捷克爭奪本屆世大運第5名、中華女排本屆世大運以第6名作收。（圖／大專體總提供）

▲中華男排擊敗德國，將和捷克爭奪本屆世大運第5名。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年萊茵-魯爾世大運排球項目，中華男排傳來捷報，在5至8名排名賽迎戰地主德國，最終台灣健兒以3比1拿下勝利，將在5到6名排名賽交手捷克。至於中華女排則是不敵波蘭，本屆世大運以第6名作收。

中華男排在本屆世大運小組賽與澳洲、巴西以及葡萄牙同組，雖然小組賽前兩戰分別輸給澳洲及巴西，但最終戰擊敗葡萄牙，且在戰績互咬下，比較得失分順利以分組第2名挺進本屆8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過8強賽遭遇在小組賽3連勝的強敵波蘭，中華男排最終以1比3落敗無緣4強，只能進入5到8名的排名賽。

今日5至8名排名賽首戰，中華隊交手地主德國，首局台灣隊以25比20率先拿下，儘管在第2局以17比25失利，球員依然保持穩定心態。

第3局雙方激烈交鋒，比分一路膠著至deuce，台灣隊最終以28比26奪下關鍵局，成功取得聽牌優勢。第4局台灣男排乘勝追擊，早早建立17比11的領先，並以25比16結束比賽，順利拿下勝利。

接下來，中華男排將在明晚8點的5至6名排名賽中迎戰捷克，爭取更高名次。

另一方面，中華女排在今日凌晨的5至8名排名賽中演出逆轉秀，成功擊敗中國，晚間則與波蘭展開第5名爭奪戰。雖然中華隊一度以13比25失掉首局，但後續表現逐漸穩定，並在第2局以25比21扳回一城。

然而，第3局和第4局的激烈比拚中，中華女排未能延續氣勢，最終以24比26以及20比25落敗，結束本屆世大運賽程，以第6名作收。

▲中華男排擊敗德國，將和捷克爭奪本屆世大運第5名、中華女排本屆世大運以第6名作收。（圖／大專體總提供）

▲中華女排本屆世大運以第6名作收。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運排球中華隊中華男排中華女排

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

台灣18歲女將發威　江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽

台灣18歲女將發威　江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽

施晉堯「入港」　防守、外線成海神網羅主因

施晉堯「入港」　防守、外線成海神網羅主因

創隊元老林任鴻離隊　海神交易維持運作空間

創隊元老林任鴻離隊　海神交易維持運作空間

快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

熱門新聞

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

2沒有應援只有掌聲　魔鷹首打席就建功

3富邦悍將回應李珠珢戀愛傳聞

4明星賽60位排舞獲讚　幕後功臣曝

5大谷翔平連3場開轟！挨轟自己炸回來

最新新聞

1中華男排擊敗德國　世大運將爭第5名

2中華男籃林秉聖、圖齊　現身公益籃球營

3林智平11局「賭博跑壘」有預判

4湯智鈞世大運反曲弓排名賽　高居第3位

5挑戰時限、項目都得問清楚　古久保揭密延長賽溝通過程

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【首次個人生日會】 #李珠珢 感動流淚：很感謝台灣粉絲❤

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366