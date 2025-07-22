「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤在中國羽球公開賽首輪賽事，苦戰三局後以21比12、12比21、14比21敗給丹麥選手倫加德（Daniel Lundgaard）、維斯特加德（Mads Vestergaard），繼台北公開賽奪冠後，連續3站賽事都在首輪提前止步。

目前世界排名第18位的王齊麟、邱相榤，雖然在台北公開賽合作拿下首冠，但隨後在印尼公開賽及日本公開賽均首輪敗北。本次中國公開賽，麟榤配希望能擺脫低迷表現。然而，他們在首局一度展現強勢攻擊，戰成7比7平手後打出一波11比0攻勢，成功拿下首局。

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然而，第2局卻遭對手完全壓制，決勝局更未能找回先前的氣勢，最終被丹麥組合逆轉。值得一提的是，麟榤配此前在新加坡公開賽曾與倫加德、維斯特加德交手，當時鏖戰三局後成功擊敗對手。此次再度碰頭，卻未能重現勝利。

此外，台灣另一男雙組合「涵劉配」楊博涵、劉廣珩在本次賽事也未能晉級。他們在對陣中國組合黄荻、劉陽的比賽中，雖然第2局握有4個賽末點，但最終仍以21比18、24比26、19比21遭逆轉，止步16強。這對組合上週在日本公開賽表現出色，曾挺進4強，本次賽事則未能延續佳績。