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中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

▲中華擊劍代表隊在男子鈍劍團體賽遭日本逆轉無緣4強，陳弈通、陳致傑、許勝閎。（圖／大專體總提供）

▲中華擊劍代表隊在男子鈍劍團體賽遭日本逆轉無緣4強。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年德國萊茵-魯爾世大運擊劍項目，台灣時間22日進行最終日賽程，中華男子鈍劍代表隊在鈍劍團體賽距離奪牌僅有1分差距，但最終仍以44比45遭日本隊逆轉，中華鈍劍代表隊最終無緣4強以及隊史首面獎牌，只能繼續後續排名賽。

中華擊劍代表隊在隊史從未拿下過世大運獎牌，本次男子鈍劍由巴黎奧運國手陳弈通搭配陳致傑、許勝閎、岳哲豪，組成擊劍F4為世大運力拚佳績。

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由於此次世大運以及世錦賽賽程強碰，許多國家的好手都選擇參與世錦賽，擊劍F4也期待能為中華隊在擊劍項目拿下首面世大運獎牌。

▲中華擊劍代表隊在男子鈍劍團體賽遭日本逆轉無緣4強，陳弈通、陳致傑、許勝閎。（圖／大專體總提供）

▲中華擊劍代表隊陳致傑。（圖／大專體總提供）

今日鈍劍團體賽首戰，中華隊交手英國，陳弈通、陳致傑、許勝閎、岳哲豪攜手出擊幫助中華隊順利取得晉級資格。

8強戰中華隊交手2017年世大運鈍劍團體金牌得主日本隊，陳致傑率先上場取得5比0，隨後許勝閎也順利穩住領先，陳致傑隨後又拿下5比0，但日本持續緊咬不放，最後陳致傑幫助中華隊取得44比42領先優勢，但最後遲遲無法拿下關鍵1分，遭日本好手福田涼介取得逆轉，中華隊在鈍劍團體賽以1分飲恨無緣4強。

▲中華擊劍代表隊在男子鈍劍團體賽遭日本逆轉無緣4強，陳弈通、陳致傑、許勝閎。（圖／大專體總提供）

▲中華擊劍代表隊巴黎奧運國手陳弈通。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運擊劍鈍劍團體賽陳弈通陳致傑許勝閎岳哲豪

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