運動雲

>

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

▲小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉、中華男籃林秉聖被小球迷索簽名、中華男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。。（圖／小學體總提供）

▲小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉進行公益籃球營。（圖／小學體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

由彰化芬園鄉公所主辦的「2025年芬園鄉公益籃球訓練營」於7月21、22日在芬園鄉風雨球場熱鬧舉行。活動首日邀請中華男籃總教練圖齊、知名球星「齊天大聖」林秉聖，以及LP品牌推廣大使莫里斯（Morris）到場指導。同時，小學體總理事長陳煥修也率領新北市安坑國小籃球隊總教練康昭翔及教練團南下助陣。

本次訓練營吸引近百名芬園鄉國小及國中青少年報名參加。芬園鄉鄉長林世明在開訓儀式上表示，這項活動自草創初期便由旅居台北的芬園人陳煥修先生熱心發起，並邀請籃球界知名人士擔任教練指導。隨著風雨球場落成，活動逐年吸引更多在地學子參與，成為芬園鄉暑期的亮點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉、中華男籃林秉聖被小球迷索簽名、中華男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。。（圖／小學體總提供）

▲中華男籃林秉聖被小球迷索簽名。（圖／小學體總提供）

訓練過程中，圖齊耐心示範運球技巧，並以遊戲方式融入訓練，讓學童在輕鬆氛圍中學習籃球基礎。林秉聖則專注於國中組的運球切入教學，並在課程中展現招牌假動作，贏得學童熱烈掌聲。曾因脊椎受傷而轉型為籃球專欄創作者的莫里斯，則以一對一鬥牛方式指導青少年，並分享自身經歷，鼓勵孩子勇敢追夢、努力實現目標。

圖齊表示，希望透過趣味訓練激發學童對籃球的熱情，讓他們在遊戲中享受學習的樂趣。林秉聖則與大小朋友互動熱絡，並在活動中勉勵小球員「永不放棄　勇敢逐夢　保持健康」，展現對基層籃球的支持。

小學體總理事長陳煥修指出，訓練營根據年齡層分組，提供更貼近需求的課程設計。他特別感謝幕後貴人綦桂華女士長期支持這項活動，並表示希望藉由此活動回饋家鄉。今年更邀請中華隊教練親臨指導，以輕鬆有趣的教學方式取代傳統高壓訓練，提升孩子們的學習興趣與參與度。

▲小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉、中華男籃林秉聖被小球迷索簽名、中華男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。。（圖／小學體總提供）

▲中華男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。（圖／小學體總提供）

關鍵字： 林秉聖圖齊中華男籃中華隊台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

台灣18歲女將發威　江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽

台灣18歲女將發威　江靜緣挺進本屆世大運鉛球決賽

施晉堯「入港」　防守、外線成海神網羅主因

施晉堯「入港」　防守、外線成海神網羅主因

創隊元老林任鴻離隊　海神交易維持運作空間

創隊元老林任鴻離隊　海神交易維持運作空間

快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

快訊／海神、特攻啟動交易！　林任鴻、施晉堯互換東家

快訊／雲豹新主帥羅德爾　曾當德國男籃總教練還是諾威斯基隊友

快訊／雲豹新主帥羅德爾　曾當德國男籃總教練還是諾威斯基隊友

【泰格與雪兒】刮鬍刀2

熱門新聞

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

2沒有應援只有掌聲　魔鷹首打席就建功

3富邦悍將回應李珠珢戀愛傳聞

4明星賽60位排舞獲讚　幕後功臣曝

5大谷翔平連3場開轟！挨轟自己炸回來

最新新聞

1中華男排擊敗德國　世大運將爭第5名

2中華男籃林秉聖、圖齊　現身公益籃球營

3林智平11局「賭博跑壘」有預判

4湯智鈞世大運反曲弓排名賽　高居第3位

5挑戰時限、項目都得問清楚　古久保揭密延長賽溝通過程

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【首次個人生日會】 #李珠珢 感動流淚：很感謝台灣粉絲❤

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366