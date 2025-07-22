中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

▲小學體總理事長陳煥修（右）率領超強教練團南下彰化芬園鄉進行公益籃球營。（圖／小學體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

由彰化芬園鄉公所主辦的「2025年芬園鄉公益籃球訓練營」於7月21、22日在芬園鄉風雨球場熱鬧舉行。活動首日邀請中華男籃總教練圖齊、知名球星「齊天大聖」林秉聖，以及LP品牌推廣大使莫里斯（Morris）到場指導。同時，小學體總理事長陳煥修也率領新北市安坑國小籃球隊總教練康昭翔及教練團南下助陣。

本次訓練營吸引近百名芬園鄉國小及國中青少年報名參加。芬園鄉鄉長林世明在開訓儀式上表示，這項活動自草創初期便由旅居台北的芬園人陳煥修先生熱心發起，並邀請籃球界知名人士擔任教練指導。隨著風雨球場落成，活動逐年吸引更多在地學子參與，成為芬園鄉暑期的亮點之一。

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▲中華男籃林秉聖被小球迷索簽名。（圖／小學體總提供）

訓練過程中，圖齊耐心示範運球技巧，並以遊戲方式融入訓練，讓學童在輕鬆氛圍中學習籃球基礎。林秉聖則專注於國中組的運球切入教學，並在課程中展現招牌假動作，贏得學童熱烈掌聲。曾因脊椎受傷而轉型為籃球專欄創作者的莫里斯，則以一對一鬥牛方式指導青少年，並分享自身經歷，鼓勵孩子勇敢追夢、努力實現目標。

圖齊表示，希望透過趣味訓練激發學童對籃球的熱情，讓他們在遊戲中享受學習的樂趣。林秉聖則與大小朋友互動熱絡，並在活動中勉勵小球員「永不放棄 勇敢逐夢 保持健康」，展現對基層籃球的支持。

小學體總理事長陳煥修指出，訓練營根據年齡層分組，提供更貼近需求的課程設計。他特別感謝幕後貴人綦桂華女士長期支持這項活動，並表示希望藉由此活動回饋家鄉。今年更邀請中華隊教練親臨指導，以輕鬆有趣的教學方式取代傳統高壓訓練，提升孩子們的學習興趣與參與度。

▲中華男籃總教練圖齊親身示範運球基本動作。（圖／小學體總提供）