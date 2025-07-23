于煥亞、唐維傑變身海派教頭　曝光長高6大秘訣

▲于煥亞、唐維傑變身海派教頭指導學員。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

⾼雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會連續第二年合作，走入校園回饋基層籃球， 22日舉辦籃球訓練營活動，由高雄全家海神隊于煥亞、唐維傑前進新店運動中心擔任力行國小籃球隊的一日「海派教頭」，唐維傑更接受學員提問，曝光長高6大秘訣，就是要吃得健康、避免炸物，平時多補充雞蛋、高蛋白以及水分，最重要則是充足睡眠。

高雄全家海神成軍4年來持續推廣基層籃球回饋計畫，累計已造訪16所在地學校舉辦「浪愛延續」校園活動，同時藉由遠雄公益文教基金會的力量，將推廣籃球的力量推廣至北部學校，年度第3站造訪文山區力行國小，海神球員與力行國小籃球隊員近距離互動傳授籃球知識，期望給予小球員啟發同時學習團隊合作精神。

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力行國小籃球隊在2025 EBC全國國民小學籃球錦標賽勇奪6年級男生乙組季軍，113學年度EBL國民小學籃球聯賽挺進全國8強。

▲唐維傑透露自己長高的6大秘訣。（圖／高雄全家海神提供）

于煥亞與唐維傑客座教練課程中循序漸進，指導運球與傳球技巧，活動壓軸QA互動同學提問百百種，從專業的「海神的戰術是什麼？」、「打球受過傷嗎？」、「海神都練幾小時的球？」、「打職籃很難嗎？」到「吃什麼才會長高？」、「你們會不會覺得體能訓練很無聊？」、「你都幾點睡覺？」、「你都吃什麼才會長高？」活潑有趣的提問讓于煥亞跟唐維傑會心一笑。

唐維傑笑答，「吃得健康、避免炸物，平時多補充雞蛋、高蛋白以及水分。」此外他還是標準的「晨型人」，「我很年輕但我老人作息，晚上10點睡，７、8點就會起床，睡眠對運動員是很重要的一環，可以幫助你長高跟身體恢復。」

于煥亞笑著坦誠，小時候也不愛練體能，但這是運動員必經之路，「體能訓練不只磨練體能，也磨練心智，從每次訓練中展現運動員精神。」他也提到打職籃並不難，認真想做一件事，難不難在於有沒有心，「需要循序漸進，不要好高騖遠，一天天進步就能達成目標。即便到現在，每天練球也都是回歸個人基本動作，再延伸到團隊，將簡單的事情精進到完美。」

▲唐維傑與小球員們親切互動。（圖／高雄全家海神提供）