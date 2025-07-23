運動雲

>

快訊／「台鋼魔獸」獵鷹重生　謝宗融5年長約續留

▲台鋼獵鷹與「魔獸」謝宗融完成5年續約。（圖／獵鷹提供）

▲台鋼獵鷹與「魔獸」謝宗融完成5年續約。（圖／獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季轉戰台南台鋼獵鷹，並打出「重生」表現的本土長人「魔獸」謝宗融，23日獲得獵鷹球團5年續約。獵鷹球團也喊話表示，這份長約象徵球隊對於謝宗融的高度信任與長期規劃，接下來也將持續強化陣容，追求更高目標。

台鋼獵鷹23日宣布，與中鋒謝宗融完成5年續約。謝宗融在2024-25賽季例行賽出戰23場，場均近30分鐘，繳出7.3分、8籃板、1抄截的成績，場均籃板為全聯盟本土球員之冠，並入選年度防守第一隊，充分展現拚戰精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

季後賽階段出賽4場，場均貢獻8.8分、6.5籃板，三分命中率高達46%，在關鍵時刻提供穩定的外線火力。

謝宗融表示，這次續約是一個深思熟慮的決定，背後蘊含著信任與感謝。加入台鋼是他首次離開台北、踏出熟悉的環境，前往南部，起初帶著不安，但隊友、球團與球迷的熱情超越南部的太陽，讓他感受到如同家一般的溫暖。

在賽季期間，教練團與制服組給予極大空間與信任，無論在低潮期或受傷時，都陪伴他復健、調整，沒有人放棄，讓他重新找回信心與打球的快樂。面對球隊給予的肯定，他也期許自己能在成為隊上資深球員之際，與隊友們一同成長、進步，扛起更多責任。

球隊總教練柯納指出，謝宗融已是陣中極為重要的戰力，剛加入時還缺乏自信，但憑藉努力與專業態度，逐步成長為國內數一數二的長人。過去一季已經是隊伍的重要支柱，未來幾年也將是戰術與團隊文化中關鍵的核心因子。

台鋼獵鷹表示，這份長約象徵球隊對謝宗融的高度信任與長期規劃，也期望接下來持續強化陣容，攜手全體球員與球迷共同追求更高目標。
 

關鍵字： 謝宗融魔獸台鋼獵鷹PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世大運100蝶游出第5名　王冠閎幽默自嘲：別最後一名就好

世大運100蝶游出第5名　王冠閎幽默自嘲：別最後一名就好

18歲鉛球新星江靜緣　世大運決賽繳出16公尺97第6名作收

18歲鉛球新星江靜緣　世大運決賽繳出16公尺97第6名作收

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

快訊／「台灣蝶王」王冠閎　世大運100公尺蝶式第5名作收

中華男排捷報！擊敗地主德國　世大運將和捷克爭第5名

中華男排捷報！擊敗地主德國　世大運將和捷克爭第5名

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

「麟榤配」中國公開賽又遭逆轉　連3站首輪飲恨止步

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

中華女籃世大運首勝來了！　蕭豫玟25分、15籃板領軍擊潰阿根廷

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

海神、遠雄回饋基層　于煥亞、唐維傑當客座教練大秀球技

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

熱門新聞

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

復健登板被批不敬　羅伯斯硬起來護大谷：不懂哪裡失禮？

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

勇士剛DFA！中華隊潛在好手費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭

魔鷹喪妻堅毅上場惹鼻酸　美記者哽咽轉發影片：需要紙巾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1魔鷹賽後哽咽發聲　全場哭成一片

2前中職勝投王回顧甲子園：啊！結束

3復健登板惹議　羅伯斯硬起來護大谷

4湖人將續約唐西奇　鎖定雙冠大鎖

5台美混血費爾柴德轉戰光芒

最新新聞

1大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄

2王冠閎100蝶差點破全國　拚亞運增信心

3哈利伯頓談跟腱傷勢激增：運氣不好

4魔獸在獵鷹重生　謝宗融5年長約續留

5魔鷹堅強出賽　美記者不捨

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【首次個人生日會】 #李珠珢 感動流淚：很感謝台灣粉絲❤

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366