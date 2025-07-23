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王冠閎100蝶差點破全國　明年拚亞運生涯巔峰表現

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，但賽後仍對自己表現不滿意。（圖／大專體總提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，放眼明年亞運期待再創佳績。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「蝶王」王冠閎在2025年萊茵-魯爾世界大學運動會游泳賽事中，男子100公尺蝶式決賽以52秒18排名第5，雖未能刷新自己保持的全國紀錄，但仍展現實力。他在拿手項目200公尺蝶式再次摘銀，締造連續兩屆世大運奪牌的佳績，為明年的名古屋亞運增添信心。

王冠閎坦言，100公尺蝶式並非自己的強項，上屆成都世大運時甚至未能晉級決賽，但此次捲土重來突破自我，首度闖入8強決賽並在歐美勁敵環伺下超越3名對手，「其實目標是希望破全國，然後不要最後一名就好。」

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他表示，雖然未能超越2023年全國大專院校運動會締造的52秒03全國紀錄，但對自己的表現感到滿意，並將主力放在明年亞運上。

教練黃智勇透露，王冠閎在今年5月全大運前曾因腳踝受傷，訓練重心改為加強上肢力量及調整200蝶的速耐力，未特別針對100蝶的速度進行強化，「這次面對歐洲選手的身高優勢，從頭衝到尾確實比較吃力。」

黃智勇對愛徒此次世大運的成績感到欣慰，並認為明年24歲的王冠閎將迎來最成熟的競技時期，「我們期待他能在亞運游出巔峰表現，挑戰突破自己的紀錄。」

關鍵字： 王冠閎台灣蝶王世大運100蝶中華隊亞運名古屋亞運

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