邱之柔世大運柔道敗部復活失敗　確定無緣爭銅

▲中華隊柔道女將邱之柔8強戰中箭落馬，本屆世大運無緣爭銅。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊柔道女將邱之柔23日在德國萊茵-魯爾世大運女子48公斤級賽事中表現亮眼，不過8強站不敵中國莊文娜，落入敗部復活後又敗給波蘭好手斯拉赫塔（Paulina Krystyna Szlachta），確定無緣獎牌。

邱之柔去年曾在香港公開賽及東亞柔道錦標賽奪得金牌，此次為她首次登上世大運舞台。她在首輪以一本擊敗黎巴嫩選手埃利亞斯（Maria Elias），隨後於16強賽對上中立身份出賽的俄羅斯選手塞米科萊諾娃（Julia Semikolenova），再度以一本取勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，邱之柔在8強賽面對塔吉克大滿貫賽銀牌得主莊文娜時，遭對手以一本擊敗，落入敗部復活賽。儘管仍有爭奪銅牌的機會，她在敗部復活賽首戰中不敵波蘭選手斯拉赫塔，最終失去最後爭奪銅牌機會。

除了邱之柔，中華柔道隊其他好手也面臨挑戰。來自北市大的林葳婷在女子57公斤級賽事中成功擊退荷蘭選手德容（Zoë De Jong），但下一輪敗給奧地利選手卡琳格（Laura Kallinger）。台體大的邱韋傑則在男子60公斤級賽事中不敵美國韓裔選手，止步16強。

接下來，中華柔道代表隊仍有多位選手將登場，包括女子70公斤級袁姵君、78公斤級王桀曦、78公斤級以上呂欣芮，以及男子73公斤級張耕銜、90公斤級陳鵬宇和100公斤級以上戴友銘。他們將繼續為台灣爭取佳績。