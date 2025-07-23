湯智鈞勇闖4強　力拚世大運中華隊20年反曲弓首金

▲「湯包」湯智鈞在本屆世大運男子反曲弓項目挺進4強。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊射箭反曲弓名將「湯包」湯智鈞，今日在萊茵魯爾世大運展現精湛技術，接連擊敗對手晉級男子個人賽4強，準備於26日爭奪台灣20年來首面男子反曲弓金牌。

台灣射箭隊在世大運的表現向來可圈可點，過去累積3金、10銀、4銅，堪稱台灣體育的一大獎牌庫。其中，男子反曲弓最佳成績為2005年郭振維奪得的個人金牌；男子團體賽則在2009年、2015年、2017年、2019年及2023年五度摘銀，且自台北世大運以來已連續四屆有獎牌入帳。

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湯智鈞生涯第二次參加世大運，憑藉豐富經驗成為台灣射箭隊的核心人物。他在資格賽以667分的成績取得個人賽第3種子，同時助台灣男團拿下第4種子的排名。

今日的個人淘汰賽中，湯智鈞先後擊敗澳洲選手及隊友蘇于洋挺進8強。在8強賽中，他前兩局迅速拿下，取得4比0的優勢。雖然德國對手維特爾（Jonathan Vetter）一度追平比分，但湯智鈞在關鍵的第5局以29比27勝出，成功晉級4強。

教練劉展明表示，湯智鈞雖然在資格賽中表現穩定，但仍有動作需要調整。淘汰賽期間，他的狀態明顯提升，但仍有改善空間，尤其在4強賽差點未能順利結束時更需檢討。「接下來我會幫湯包進一步調整，希望他在個人賽、團體賽及混雙賽都能有更出色的表現。」

湯智鈞的4強對手是土耳其名將帝梅爾（Berkim Tümer），他曾是2023年世錦賽團體銀牌及2024年巴黎奧運團體銅牌成員，實力不容小覷。台灣男子反曲弓個人賽自2009年王正邦摘銀後，已多年未能登上頒獎台，此次湯智鈞的表現備受期待。

▲湯智鈞將力拚本屆世大運中華射箭隊首金。（圖／大專體總提供）