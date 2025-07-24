台啤前教頭閻家驊車禍事件　本人發聲明曝「對方酒駕」已達成和解

▲台啤前教頭閻家驊。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台籃傳統勁旅台灣啤酒籃球隊前總教練閻家驊，去年8月傳出駕車準備離開停車格，與後方直型機車騎士發生車禍，該楊姓騎士造成擦傷、骨折傷勢，楊姓騎士因而提出告訴。今日閻家驊也發出聲明自清，強調自己酒精濃度為0，但對方為「1.01毫克」，顯示當時為酒駕，因此經過裁決，判定各負50%責任，最終雙方達成和解。

教練生涯曾4度帶領台啤奪下SBL年度總冠軍，個人也保持聯賽史上例行賽最多「225勝」紀錄的鐵血教頭閻家驊，近年來已逐漸退出第一線，也鮮少出現於球賽現場，最近一次公開露面則是在先前落幕的雙北世壯運，執教台啤力景科技，該隊最終也拿下世壯運男籃金牌。

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不過今日有報導指出，閻家驊2024年發生開車肇事，導致遭撞騎士多處擦傷、肋骨封閉式骨折一事，閻家驊稍早發出聲明指出，「本人與楊姓騎士在2024年8月於台北市光復北路發生行車碰撞，當時自己剛從停車格起步駛出，就遭後方楊姓騎士機車碰撞。

閻家驊透露，「自己當下隨即報警並呼叫救護車，警方到場進行酒測，自己的酒精濃度為0，但對方為1.01毫克（標準為0.15毫克），顯示該騎士當時為酒駕，後經裁決所判定，各負50%責任，而後達成和解。」

▲閻家驊針對車禍事件發出聲明，強調對方騎士「酒駕」雙方也達成和解。（圖／閻家驊提供）