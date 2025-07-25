快訊／宏國復出引爆雙職籃信任危機　TPBL陣營7隊盼「合作優先」

▲TPBL職籃會長莊瑞雄(右)與聯盟秘書長齊文駿(左)。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

近日台灣籃壇由於兩大職籃聯盟PLG、TPBL下賽季走向「合作」一事喧騰，包括中華職籃CBA時期高人氣勁旅「宏國象」籃球隊，都傳出將重啟運作，甚至23日還爆出將於下賽季正式加入PLG陣營。不過據TPBL職籃某球隊高層透露，「事實上，宏國籃球隊重啟，也曾和TPBL陣營進行討論，不過由於TPBL已經和PLG展開合作一事，TPBL陣營7球團因此堅定立場，要等到合作正式上路，才討論後續宏國加盟事宜。」

23日宏國籃球隊傳出重啟重大進展，有媒體報導指出，將正式加入PLG陣營，並在2026-27賽季正式組隊參賽。消息一出，引發外界熱議討論。

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PLG職籃遲至24日中午，正式發出聲明，表態對於宏國「初步申請」加入PLG一事非常歡迎且樂觀其成，但也重申，PLG在未來兩年仍會依照兩聯盟球團已簽訂合作意向書內容持續合作，目前兩聯盟的合作仍會持續進行、不會停下腳步，不管是現在或是未來都希望能讓台灣籃球堅定的走在一起。

但根據了解，宏國傳出加入PLG陣營一事，確實讓兩聯盟「合作」的互信基礎受到嚴重打擊，畢竟在25日的意向書繳交最後期限前，卻傳出PLG陣營將可能出現第4隊，都讓先前所談妥的10隊合作案，面臨「信任度大考驗」。

某TPBL職籃球隊高層就透露，「宏國也曾就重組一事，與TPBL陣營進行討論，但TPBL陣營的7支球團都秉持先前會議所討論的合作基礎，希望先和PLG陣營的3支球隊完成新賽季合作交流事宜，才去討論下一步宏國是否加入職籃。」

關於昨晚曝光，宏國傳出將加入PLG職籃一事，據悉TPBL陣營事前並不知情，在此敏感時機點傳出這樣的重大事件，即便宏國陣營喊話，強調需要得到TPBL以及PLG兩聯盟現有球隊支持，才將正式啟動復出。

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者杜奕君攝）

但這樣的時機點引爆如此「核彈級」話題，確實讓TPBL部分球團對於先前已談妥「10隊」合作框架，但卻在合作即將成局定案之際，又爆出PLG陣營可能增隊變數，讓雙方互信基礎再度下降。

事實上，關於台籃兩大職籃聯盟「合作」一事，在本月16日正式浮上檯面，計畫以「先合作後合併」的模式進行下個賽季後，包括新人聯合選秀、相關選秀順位分配，乃至於後續合作的相關賽制、洋將、亞洲外援及外籍生配套方式，都已經開始著手討論，但目前雙方在最基礎的合作案上，都出現重重考驗，確實讓兩職籃分合之路，又出現重大危機。

自2020年，台灣再次邁入「籃球職業化」後，兩職籃並存狀況，鼎盛時期曾出現兩聯盟共12支職籃球隊盛況，但在「蜜月期」過去後，近年來多數球迷高喊「合併」期待遲遲無法兌現，球迷對於現況不滿聲量日漸增加，兩聯盟在球員薪資暴漲，實際票房及關注度卻呈現衰退情況下，管理層在球隊整體運營面，都面臨極大考驗，早已是籃球圈「不能說的秘密」。

倘若此次「合作」再度生變，台灣籃壇將連續第2年，面臨最高職籃體系無法有效整合狀況，球迷對於這樣的肥皂劇還有多少耐心，或者說還剩下多少熱情，究竟是否能夠看見現有10支職籃球隊攜手前行，有關台灣職籃未來願景，目前恐怕又得打上大大問號與不確定性。

▲前中華職籃最強人氣勁旅宏國象傳出重啟，且已經申請加入PLG職籃。（圖／記者杜奕君攝）