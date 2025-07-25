成都世運會8月7日登場　中華代表團119位選手出擊參賽

▲成都世運會8月7日登場，中華隊此次共有119位選手將出征參賽。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華奧會與教育部體育署今（25）日舉行授旗典禮，為準備出征2025年第12屆成都世界運動會的我國代表團鼓舞士氣。總統賴清德親臨現場，向所有參賽選手致意並加油打氣。

第12屆成都世界運動會將於2025年8月7日至17日在中國成都舉行，共設有34項運動種類、60個運動科目及252個競賽項目。我國代表團團長林鴻道、總領隊劉福財，率領包含119名選手（男60人、女59人）在內的團隊參賽。

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中華隊選手將挑戰壘球、撞球、霹靂舞、柔術、健力、滑輪運動等14項運動種類。連同教練和工作人員，代表團總人數達198人，規模較上屆有所擴大，展現臺灣運動實力穩步提升。

▲成都世運會今日舉行授旗典禮，中華奧會主席林鴻道揮舞會旗。（圖／中華奧會提供）

目前，代表團正進入最後備戰階段，所有選手和教練全力衝刺，以最佳狀態迎接比賽。全團預計自7月29日起陸續啟程前往成都，參加為期11天的賽事。運動會的開幕典禮將於8月7日在天府新區國際會議中心隆重舉行。

賴清德在授旗典禮中，特別感謝各單項運動協會長期致力於運動推廣及選手培育。他表示，此次參賽是所有選手、教練及工作團隊共同努力的成果，期許代表團展現堅韌精神與團結力量，為國爭光，並創造屬於臺灣的新運動篇章。

▲總統賴清德親自出席授旗典禮，也致贈10萬元加菜金給中華代表團。（圖／中華奧會提供）