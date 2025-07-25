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當國王最穩定的外線火力　「微笑射手」簡祐哲宣告續約

▲國王宣布與「微笑射手」簡祐哲完成續約。（圖／新北國王提供）

▲國王宣布與「微笑射手」簡祐哲完成續約。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（25）日宣布續約球隊創隊成員「微笑射手」簡祐哲，本季例行賽出戰33場，場均出賽20分鐘，平均拿下4.7分、2.2籃板與1助攻，三分命中率達35.4%。他在場上的穩定投射與關鍵時刻的貢獻，成為球隊外線的重要補充火力。

簡祐哲本季累計出場33場，平均每場命中約1.7顆三分球，為國王提供了可靠的空間牽制，並在多場比賽奠定基礎。例行賽期間，他曾於首節就開火帶動氣勢，多次為球隊建立領先優勢 。作為創隊四年以來穩定的後場輪替，簡祐哲不僅在進攻端貢獻穩定節奏，更是防守端低調但關鍵的支柱。

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整體來看，他上季場均4.7分雖非華麗數據，但精準的三分、穩健的球場判斷與良好態度，對於進攻籃板積極的拼搶，讓他成為教練團與隊友信賴的球員。其場均35.4%的三分命中率凸顯他在外線投射上的價值，也豐富了球隊的進攻選擇。

新北國王毛加恩總經理表示，「今年祐哲在三分線外的穩定度，確實為球隊帶來很大幫助，尤其他的防守態度與積極度，也讓教練團和隊友都印象深刻，這些細節，其實都是讓球隊加分的重要因素，也是我們選擇與他續約的關鍵。」
 

關鍵字： 簡祐哲續約國王TPBL台籃

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