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籃網得分王湯瑪斯合約僵局　球隊僅願提供2年1410萬美元

▲籃網西蒙斯、湯瑪斯。（圖／路透）

▲籃網上季隊內得分王湯瑪斯，目前傳出獲得的續約報價不如預期。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA布魯克林籃網上賽季隊內得分王湯瑪斯（Cam Thomas）至今仍未簽署新合約，而美國媒體爆料指出，籃網僅願意提出2年1410萬美元的合約，其中第2年還是球隊選項，與湯瑪斯團隊期望的4年1億美元合約相差甚遠。

日前籃網已向湯瑪斯開出1年599萬美元的合格報價（Qualifying Offer，QO），使他成為受限自由球員，籃網保留匹配其他球隊報價的權利。

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然而，目前市場上對湯瑪斯的興趣寥寥。《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）透露，籃網的最新報價顯示，他們最多只願意提供2年1410萬美元的合約，並且第2年為球隊選項。

費雪進一步指出，湯瑪斯希望能獲得與其自認身為「菁英得分手」身份相匹配的合約，但籃網的態度明顯保守。更糟糕的是，籃網目前是少數擁有薪資空間可以簽下湯瑪斯的球隊，這意味著湯瑪斯可能無法吸引其他球隊競標，最終可能成為今年受限自由球員中最有可能接受QO的球員。

儘管湯瑪斯上季因傷僅出賽25場，但他場均仍能攻下24分、3.3籃板、3.8助攻，展現出強大的得分能力。他在過去兩個賽季的表現也十分亮眼，平均得分為10.6分和22.5分，已經連續兩季保持20分以上的水準，堪稱籃網得分火力的核心人物。目前湯瑪斯的合約談判僵局仍未解決，未來是否能如願獲得長期高薪合約仍有待觀察。

關鍵字： 湯瑪斯籃網NBACam Thomas

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