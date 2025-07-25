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曝光！是PLG職籃主動接觸　林鴻道：兩聯盟同意歡迎才加入職籃

▲成都世運會8月7日登場，中華奧會主席林鴻道、總統賴清德。（圖／中華奧會提供）

▲林鴻道（右二）今日出席世運會授旗，透露是PLG職籃主動接觸宏國。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／綜合報導

昔日CBA中華職籃宏國象籃球隊傳出正式重返職籃舞台，日前更傳出將加入PLG職籃聯盟的震撼消息。宏國集團副董事長，也是現任中華奧會主席林鴻道25日親自公開說明，強調是PLG「主動接觸」盛情邀約。但如果宏國要加入職籃，必須是兩聯盟同意歡迎，才會正式提出申請。

本月初，身為宏國大家長的林鴻道，設宴接待闊別27年再度來台的前宏國總教練、球員，有「亞洲第一神射手」美名的李忠熙，席間包括多名宏國象職籃時期主力班底也都在場，當晚就傳出宏國籃球隊可能進行「重啟」，重返台灣籃壇也是其中選項。

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日前有媒體報導指出，宏國象將加入PLG職籃，包括PLG聯盟也發出公開聲明，稱宏國有初步申請加入，不過今日林鴻道公開受訪時強調，「PLG非常主動來跟我們接觸，表達歡迎之意，但如果組球團，我們一定要兩聯盟都同意歡迎，才會提出申請。」

「目前兩聯盟談合作情況下，一定會等到兩聯盟都同意才加入，且兩聯盟終究得走向合併，合併的路才會走得寬廣。」林鴻道如此說道。

宏國稍早也發出新聞稿，強調此次復出的初衷，是希望促進聯盟間的合作與共榮，絕非製造競爭或分裂，相信聯盟間的合作與共榮，將是推動台灣職籃長遠發展的關鍵力量。

關鍵字： 宏國林鴻道宏國象TPBLPLG台籃

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