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混血女將陳瑞安世大運競技體操奪銅　賽後第一件事「喝珍珠奶茶」

▲陳瑞安世大運競技體操女子全能項目奪銅，賽後開喝珍珠奶茶。（圖／取自陳瑞安IG）

▲陳瑞安世大運競技體操女子全能項目奪銅，賽後開喝珍珠奶茶。（圖／取自陳瑞安IG）

記者杜奕君／綜合報導

台灣、瑞典混血體操女將陳瑞安，在2025年德國萊茵-魯爾世大運女子競技體操全能賽勇奪銅牌，也是台灣史上首面世大運女子競技體操獎牌。陳瑞安奪下銅牌後，也興奮在個人社群上傳慶賀照片，其中一張還在現場掛著獎牌喝起珍珠奶茶，笑說頒獎典禮後還有珍奶外送，我愛台灣！

現年21歲的陳瑞安，父親來自瑞典，母親則是台灣人，過去從13歲開始就代表瑞典參與國際賽，但今年則選擇加入中華隊，也成為首位轉籍台灣的女子競技體操好手。

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此次代表中華隊出征本屆世大運，陳瑞安在競技體操項目一路挺進決賽，跳馬12.800分、高低槓13.466分、平衡木12.966分、地板12.833分，以總分52.065分的成績奪下本屆女子競技體操個人全能項目銅牌殊榮。

在頒獎典禮後，陳瑞安也拍下自己興奮大吼的照片上傳個人社群，還不忘馬上喝起「台灣味」的珍珠奶茶，並拍照寫下「我愛台灣！」

陳瑞安強調，「此次比賽知道自己有奪牌實力，但就是專注在賽事上，這次雖然爸爸因為工作無法前來，但媽媽、妹妹都從瑞典飛到德國來觀賽，能在家人、觀眾面前比賽，還能代表台灣出賽，讓自己感到非常驕傲。」

關鍵字： 世大運陳瑞安競技體操珍珠奶茶中華隊

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