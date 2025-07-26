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亞運卡巴迪國手女將改打格鬥　林郁芬強勢封后要拚名古屋亞運

▲前亞運卡巴迪國手林郁芬（上）轉戰格鬥，目標當選明年名古屋亞運國手。（圖／中華民國綜合格鬥協會提供）

▲前亞運卡巴迪國手林郁芬（上）轉戰格鬥，目標當選明年名古屋亞運國手。（圖／中華民國綜合格鬥協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

CTMMAA全國綜合格鬥錦標賽暨國手選拔積分賽26日於台北市立體育館登場，由於攸關明年名古屋亞運首屆國手資格，共有近百名台灣綜合格鬥好手齊聚一堂，前亞運卡巴迪國手林郁芬也拿下分組冠軍，更喊話要以格鬥選手身份，拚進明年的名古屋亞運。

本屆CTMMAA全國綜合格鬥錦標賽暨國手選拔積分賽將做為選拔選拔今年AMMA亞錦賽、亞洲公開賽與預計今年八月將舉辦的巴林亞洲青年運動會外，更會成為明年名古屋亞運國手資格的遴選機制其中一環。

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因為明年名古屋亞運已確認綜合格鬥將成為正式項目，男子共分4個量級，包含現代60、71公斤級及傳統65，77公斤級，而女子則分為現代54公斤級及傳統60公斤級，預計頒發6面金牌，連帶讓不少台灣格鬥好手躍躍欲試。

中華民國綜合格鬥協會發言人黃育仁表示，雖然明年名古屋亞運綜合格鬥的人數還未定，但基本會從這這次積分賽開始，加上今年亞錦賽、AMMA亞洲錦標賽和明年台北公開賽的成績為依據，遴選最有機會拿牌的選手為主。

這次選拔中競爭最激烈的是成人男子60kgs現代組，雖然僅3人參賽包括去年在「拳願」出賽的網紅選手李育昇、郭宸杰和張立，但3人都是目前這個量級最頂尖的選手，李育昇也是2023年AMMA首屆亞洲錦標賽國手。三人採循環賽，最後一場由1勝的張立對上1負的李育昇，張立最終以精彩的降伏技提前打敗李育昇，以兩戰全勝拿下金牌。

另一位準備在年底一同與所屬的崴達貿易在台中開設技擊場館的是成人女子60kgs傳統組林郁芬，這位2014、2018年卡巴迪亞運國手，也是國內少數多元發展的選手。

過去她也曾經是跆拳道好手，從2014年開始接觸散打，去年知道名古屋亞運將設有綜合格鬥後，向家人承諾不走職業後才開始訓練綜合格鬥，今展現她在立技上的優勢連勝兩場後拿到冠軍。

「想要讓自己的人生再多一次挑戰！」林郁芬說，「這是我第一次比綜合格鬥，基本上我就是以立技為主，主要是我6月才剛拿下泰拳冠軍，比完後兩個月內要從63公斤降到58公斤，所以，今天感覺打的比較硬，當然也期待有機會再當一次亞運國手！」

關鍵字： 格鬥卡巴迪林郁芬中華隊亞運李育昇

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