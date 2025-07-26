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湯智鈞揮別男團賽低潮　世大運霸氣出擊奪射箭反曲弓金牌

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

揮別昨日射箭男團銅牌戰個人低潮，中華隊好手「湯包」湯智鈞在26日2025年德國萊茵-魯爾世大運男子射箭反曲弓金牌戰擊敗中國對手秦望愉，勇奪世大運個人賽金牌榮耀。湯智鈞賽後表示，「昨天自己的表現真的蠻難過，但上了場就是展現自信，這塊金牌夢寐以求，感覺腎上腺素都還沒退，非常開心！」

替中華隊在反曲弓項目，拿下近20年來首面金牌，湯智鈞在昨日男團銅牌戰意外失常，但今日迅速在個人賽調整得宜，一路挺進金牌戰，並在「加射」階段一舉射下10分，順利替中華隊摘下本屆第3金。

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湯智鈞表示，「拿下金牌非常興奮，感覺腎上腺素都還沒退，非常開心！」

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

他也說道，「昨天對自己的表現真的蠻難過，但教練告訴我，比完就是比完了，專心接下來的比賽，不要影響到自己，還有機會就繼續拚。雖然練習時狀態都是一般，但在場上就是把動作有自信地展現出來，我相信就不會差到哪裡去。」

繼2005年伊士麥世大運郭振維在反曲弓項目奪得金牌後，中華隊隊史20年以來，世大運反曲弓項目又一位金牌得主，湯智鈞說，「郭振維學長就是台灣的指標人物，我們都是在向他學習，不管奧運、亞運、世界盃，學長的程度都是很高，我們要學習，不是只有這次拿金牌，而是要每場比賽都能獲得不錯的成績，往這個目標邁進。」

談到自己奪金後的目標，湯智鈞表示，「最終的目標一定是亞、奧運，這算是一個里程碑，我接下來更有信心地去完成。」

▲「湯包」湯智鈞拿下本屆世大運射箭男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 湯智鈞射箭世大運中華隊

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