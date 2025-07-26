快訊／準啦！湯智鈞射垮中國對手　世大運射箭勇奪金牌

▲中華射箭代表隊湯智鈞，勇奪本屆世大運男子反曲弓金牌殊榮。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年德國萊茵-魯爾世大運男子射箭反曲弓項目傳來捷報，「湯包」湯智鈞在4強戰以6比0「完封」巴黎奧運男團銅牌好手，來自土耳其的帝梅爾（Berkim Tumer），挺進最終金牌戰。湯智鈞最終在金牌戰前5局和對手戰成平手情況下，加射一舉射下10分，以6比5勝出，勇奪本屆男子反曲弓金牌，也是中華隊本屆世大運第3金。

回顧台灣反曲弓在世大運的輝煌紀錄，過去曾累積3金、10銀、4銅，其中2005年伊士麥世大運由郭振維奪得台灣隊史上唯一的男子個人賽金牌。湯智鈞此次的出色表現，令人期待他能改寫歷史。

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湯智鈞在個人淘汰賽一路過關斬將，先後擊敗澳洲選手、隊友蘇于洋以及德國對手，展現穩定的技術與心理素質。今天的4強賽，他面對土耳其好手帝梅爾，後者曾是2023年世錦賽團體賽銀牌及2024巴黎奧運男團銅牌成員，但湯智鈞今日開賽狀態火熱。

▲射箭好手「湯包」湯智鈞在本屆世大運替中華隊射下第三面金牌。（圖／大專體總提供）

首局他連射3支10分箭，以30比27率先拿下；第二局再度展現精準射箭技術，射出2支10分箭，以29比26再下一城。最後一局，他繼續穩紮穩打，以29比28結束比賽，整場賽事毫無懸念，以6：0完封對手，成功挺進金牌戰。

金牌戰湯智鈞交手來自中國對手秦望愉，首局雙方各有一支10分箭，秦望愉先聲奪人以28比27拿下。第2局湯智鈞回穩，連續3支10分箭，順利以30比25扳回一城。

第3局秦望愉29比28驚險拿下，第4局湯智鈞展現韌性，又是連續3支10分箭拿下，又將比分扳成4比4平手。第5局雙方戰成27比27平手。

進入最後加射局面，湯智鈞一箭就是命中10分，而秦望愉面對壓力僅射出8分，最終湯智鈞就戲劇性拿下本屆男子射箭反曲弓金牌殊榮。

連同湯智鈞拿下此面金牌在內，中華隊在本屆世大運累積3金、10銀、7銅，目前暫居本屆獎牌榜第11位。

▲「湯包」湯智鈞在最後加射，以精彩10分箭擊退中國對手奪金。（圖／大專體總提供）