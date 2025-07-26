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快訊／「台大學霸」黑馬奇蹟　丁彥宸世大運羽球男單勇奪金牌

▲▼台大高材生丁彥宸勇闖世大運羽球男單決賽。（圖／大專體總提供）

▲「台大學霸」丁彥宸寫奇蹟，一局未失完美表現在本屆世大運羽球男單奪金。（圖／大專體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆2025年萊茵-魯爾世大運，在羽球男子單打項目上演黑馬大驚奇的中華隊好手「台大學霸」丁彥宸，26日在金牌戰交手目前世界排名第80名的22歲法國新星羅伊（Enogat Roy），爭奪本屆世大運羽球男單金牌。丁彥宸最終以15比8、15比5，直落二強勢取勝，本屆世大運「一局未失」，成功拿下世大運男單金牌，也是本屆中華隊第5金。

現年21歲，目前就讀台灣大學工商管理系的丁彥宸，目前世界排名91位，效力土銀球團的他，本屆世大運成為羽球項目大黑馬，一路挺進男單金牌戰，交手法國新星羅伊。

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此戰開打後，丁彥宸開賽先取得3比0優勢，不料隨後卻是連掉4分，但丁彥宸隨後找到節奏，連拿7分分取得11比7領先優勢，隨後丁彥宸與羅伊前場進行激烈攻防，丁彥宸14比8率先取得局點，隨後15比8拿下首局勝利。

第2局羅伊開始改變打法，製造時間差回擊，一度令丁彥宸難以適應連掉3分，不過丁彥宸隨後一記強勢扣殺奏效，取得14比4的「金牌點」領先，最終15比5直落二，幫助中華隊拿下本屆世大運第5面金牌。

丁彥宸也成為繼2017年台北世大運，王子維在羽球男單奪金稱王後，中華隊史上第2位在羽球男單奪金的新星好手。

關鍵字： 丁彥宸台大學霸世大運羽球中華隊金牌

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